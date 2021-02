Bollettino coronavirus Lombardia, dati 15 febbraio/ Quasi 28mila morti da covid

Il bollettino coronavirus della regione Lombardia di oggi, lunedì 15 febbraio 2021, verrà comunicato entro le ore 17:30 di questa sera. Sarà il consueto appuntamento con i dati riguardanti i nuovi contagi, le vittime, la situazione ospedaliera e i tamponi processati. Il report di ieri ha segnalato 1.987 contagiati a fronte di 30.289 tamponi analizzati (6.111.063 da inizio emergenza), con l’aggiunta di 21 nuovi decessi, numero quest’ultimo che porta il computo aggiornato a 27.781 vittime da inizio emergenza.

In merito alla situazione negli ospedali, sono 3.562 le persone con sintomi, e di queste, 364 sono ricoverate nei reparti di terapia intensiva degli ospedali regionali, con l’aggiunta di 46.691 soggetti in isolamento domiciliare. Continua intanto a preoccupare la situazione di Brescia, dove sono stati scoperti 617 nuovi contagi, davanti a Milano a quota 504, con Monza e Brianza a 228. Lodi e Lecco sono invece state le due zone con meno casi, rispettivamente 23 e 40.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 15 FEBBRAIO, LA MORATTI SUI VACCINI

Intanto stamane è tornata a parlare la vicepresidente della regione, Letizia Moratti, assessore al welfare, che intervistata dai microfoni del Tgr Rai ha spiegato: “Le persone devono stare serene. Tutti gli over 80 saranno vaccinati. Non c’è da aver fretta”. La campagna vaccinale degli over 80 scatterà la prossima settimana in Lombardia: “Anche per le persone che non possono uscire di casa – ha aggiunto la Moratti – abbiamo previsto o il medico di medicina generale o l’assistenza domiciliare o i medici dell’Usca. Saranno garantiti anche i trasporti di medici dalla protezione civile. La prima dose sarà somministrata entro fine marzo e auspicabilmente entro metà aprile la seconda dose, sempre che saranno rispettati i tempi previsti per la distribuzione dei vaccini necessari. Partiremo con 15 mila dosi la settimana, passando poi a 50 mila e 100 mila. Ci sono 200 punti vaccini, ma sono in fase di apertura altri centri”.

