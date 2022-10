Bollettino coronavirus Lombardia, dati 15 ottobre/ Positività 20%, +19 ricoveri

Ecco il bollettino coronavirus di regione Lombardia della giornata di oggi, 15 ottobre 2022. Quando inizia il nuovo mese, siamo pronti a darvi il resoconto aggiornato quotidianamente sulla pandemia di covid in quella che resta la zona maggiormente falcidiata dal virus da quasi tre anni a questa parte. In attesa del nuovo bollettino coronavirus Lombardia, che verrà comunicato come sempre nel pomeriggio, rivediamo velocemente il report di ieri, a cominciare dal numero totale di contagi emersi, leggasi altri 7.991, su 39.797 tamponi analizzati, sia molecolari quanto antigenici rapidi, i cosiddetti test “fai da te”.

La positività si assesta sui numeri degli scorsi giorni, essendo pari al 20 per cento, mentre le vittime non tendono ad ‘annullarsi’, e ieri ne sono state rilevate 38, per un computo aggiornato da inizio pandemia pari a 42.746. Infine uno sguardo agli ospedali della regione Lombardia, cominciare dai reparti di terapia intensiva, dove troviamo solo 15 contagiati da covid, in decrescita di una unità rispetto alla precedente comunicazione. In area medica, invece, il dato segna quota 1.101 allettati, +36.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 15 OTTOBRE: I NUOVI VACCINI BIVALENTI IN REGIONE

E in attesa del nuovo bollettino coronavirus Lombardia dal primo ottobre sono scattate in regione le somministrazioni dei vaccini aggiornati con l’ultima versione “bivalente”. Tutti gli under 12 residenti potranno ricevere il siero efficace anche contro la varia Omicron e le sue varie sottovarianti. Settimana scorsa era stata emanata a riguardo la circolare da parte del ministero della salute, e la direzione Welfare del Pirellone ha così potuto dare il là a questa nuova fase della vaccinazione di massa anti covid, con l’obiettivo di immunizzare quanta più popolazione possibile in vista dell’inverno, quando il covid, secondo gli esperti, potrebbe tornare a colpire.

Sia le terze quanto le quarte dosi si potranno fare con i nuovi vaccini bivalenti firmati Pfizer e Moderna, considerati intercambiabili, ovvero, si possono usare “senza alcuna distinzione”. Come sempre, chi volesse vaccinarsi, dovrà aspettare almeno 120 giorni dall’ultima somministrazione o eventualmente dal contagio da covid.











