Bollettino coronavirus Lombardia/ Dati 15 settembre: nessun caso in 5 province

Nell’ultimo bollettino coronavirus della Lombardia è stato registrato un calo di nuovi casi positivi, ma anche una diminuzione di tamponi processati. Come vi abbiamo raccontato, lunedì sono stati annotati 125 contagiati su 7.931 tamponi effettuati: di questi 125 infettati, 12 sono debolmente positivi e 4 sono stati individuati a seguito di test sierologici. Questo il bilancio di nuovi casi per provincia: +44 Milano, +13 Bergamo, +15 Brescia, +11 Como, +1 Lecco, +31 Monza e Brianza e +7 Varese. Nessun nuovo caso nelle province di Cremona, Lodi, Mantova, Pavia e Sondrio. Cresce il numero di guariti-dimessi, +64 rispetto a mercoledì, mentre purtroppo sono stati registrati 2 nuovi decessi. Infine, il dato dei ricoverati negli ospedali della Lombardia: stabile il conto di pazienti in terapia intensiva (28), +10 pazienti negli altri reparti Covid (262).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, c’è da registrare un’importante novità per quanto riguarda il piano antiCovid. Come spiegato dall’assessore Giulio Gallera, in caso di sintomi sospetti per studenti e personale scolastico è consentito l’accesso diretto all’effettuazione dei tamponi. Il titolare del Welfare ha messo in risalto che gli esiti sono garantiti entro la giornata e l’isolamento scatta per le positività accertate. Per patologie con sintomi no covid, invece, non è necessaria certificazione del medico per il rientro in classe. Gallera ha poi aggiunto: «La sicurezza sanitaria nel corso dell’attuale stagione scolastica è quantomai delicata. Ci troviamo di fronte ad una sfida che possiamo affrontare e vincere solo attraverso una grande alleanza fra famiglie, istituzioni, enti sanitari, MMG e pediatri, istituti scolastici e famiglie. Nessuno escluso. Dobbiamo riuscire a garantire l’equilibrio fra lo svolgimento dell’attività didattica e l’attuazione dei protocolli anti Covid, a tutela degli studenti e del personale scolastico».

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: DATI 14 SETTEMBRE





© RIPRODUZIONE RISERVATA