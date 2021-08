Bollettino coronavirus Lombardia/ Dati 16 agosto: aumentano ricoveri in TI

Il bollettino coronavirus della Lombardia di ieri ha segnalato 333 nuovi casi positivi, in calo rispetto ai dati registrati nella giornata di sabato. I numeri aggiornati ad oggi, lunedì 16 agosto 2021, sono attesi attorno alle ore 17.30, la speranza è di annotare un ribasso generale dei parametri della pandemia.

Come vi abbiamo raccontato, il bollettino coronavirus Lombardia di Ferragosto ha rilevato un decesso, che ha portato il totale a 33.857 vittime di Covid-19 da inizio pandemia. Sul fronte dei ricoverati, +7 pazienti in terapia intensiva (42) e -9 pazienti negli altri reparti Covid (308). Questo il bilancio dei nuovi casi per provincia: +92 in provincia di Milano, +63 in provincia di Varese, +28 in provincia di Bergamo, +49 in provincia di Brescia, +24 in provincia di Cremona, +15 in provincia di Mantova, +14 in provincia di Monza,+13 in provincia di Lodi, +12 in provincia di Como, +11 in provincia di Pavia, +3 in provincia di Lecco. Nessun nuovo infettato in provincia di Sondrio.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa dei nuovi dati del bollettino coronavirus Lombardia, segnaliamo le nuove dichiarazioni di Massimo Galli. Intervenuto ai microfoni de La Stampa, il professore ordinario di Malattie infettive all’Università Statale di Milano e primario all’Ospedale Sacco ha messo in risalto: «Senza l’obbligo di vaccinazione e un sistema di test per isolare i focolai è facile prevedere problemi alla ripresa». Massimo Galli ha aggiunto sugli studenti che torneranno a scuola: «La Delta al chiuso infetta anche a due metri e tutti devono tenere la mascherina. La capienza all’80 per cento per me è alta, ma sarà difficile fare diversamente».

