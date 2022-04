Bollettino coronavirus Lombardia, dati 16 aprile/ Solo 37 ricoverati in T.I.

Il bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, 16 aprile 2022, verrà pubblicato anche in questo Sabato Santo puntualmente dopo le ore 17:30. La Regione, come vi scriviamo ormai da giorni, sta vivendo un periodo di relativa tranquillità visto che i casi di infetti, seppur restando alti, non sono per ora accompagnati da un rialzo dei casi gravi e quindi degli ospedalizzati. Una tendenza che è stata confermata anche dal bollettino di ieri della Lombardia sul coronavirus, che ha comunicato altri 8.098 casi di positività su 57.994 tamponi processati.

Il tasso di positività, l’incidenza dei contagiati sul totale dei test elaborati, è stata pari al 13.9 per cento, ancora alto ma al di sotto della media nazionale, mentre negli ospedali lombardi vi sono al momento 37 pazienti gravi, quelli ricoverati in terapia intensiva, e altri 1.118 in area medica; rispetto a ieri si è quindi registrato una variazione di -1 positivi e altri -7 allettati. Infine, per quanto riguarda i morti da covid, ieri il dato segnava quota 23, per un totale di 39.563 decessi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 16 APRILE: LE CONSEGUENZE DEL COVID SULLA SALUTE MENTALE

E a proposito di covid e regione Lombardia, nella giornata di ieri si è tenuto un importante incontro presso l’Istituto superiore Freud di Milano per analizzare le conseguenze del virus, a seguito di una recente indagine secondo cui il coronavirus ha causato un aumento dei disagi mentali.

“I segnali sono forti, ansia, depressione, autolesionismo, dopo questi due anni di pandemia, bisogna intercettare il disagio generale – ha spiegato il direttore Daniele Nappo, così come si legge sull’agenzia Ansa – con il post pandemie, i giovani stanno combattendo un periodo e una condizione molto complessa della loro vita, con contraccolpi ricadenti per la loro salute mentale; purtroppo del sostegno psicologico, della prevenzione e dell’ascolto si parlava poco prima e se ne parla poco anche oggi. I segnali del peggioramento diffuso sono chiari e condivisi ma l’allarme sembra essere inascoltato”. Attraverso un’analisi dedicata viene sottolineato come la pandemia abbia prodotto un decadimento generale della salute mentale dei ragazzi nell’età 12-18 anni.

