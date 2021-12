Bollettino coronavirus Lombardia, dati 16 dicembre/ -1 in T.I., positività 3.5%

E’ giovedì 16 dicembre 2021 e come ogni giorno da quasi due anni a questa parte anche questo pomeriggio scopriremo il bollettino coronavirus della regione Lombardia. Appureremo così dopo le ore 17:00 quanti sono stati i contagiati di oggi, e di quante unità è aumentato il numero più attenzionato dagli addetti ai lavori, quello dei ricoveri, sia in terapia intensiva quanto in area medica. A riguardo il bollettino di ieri ha specificato che al momento, nei nosocomi lombardi, vi sono 145 ricoverati in terapia intensiva, un dato che è decresciuto nelle precedenti 24 ore di una unità.

In area medica, invece, troviamo al momento 1.189 ricoveri lombardi, in crescita di 4 pazienti, e due dati che per ora permettono alla regione di continuare il suo cammino in Zona Bianca, così come annunciato tra l’altro nelle scorse ore dal governatore Attilio Fontana, a margine di un evento per le Olimpiadi invernali del 2026: “Nonostante i numeri stiano crescendo in maniera fortunatamente non esponenziale i dati di oggi confermano il non superamento delle soglie di allerta dei posti letto occupati in area medica e nelle terapie intensive. Questi dati saranno valutati venerdì dalla cabina di monitoraggio dal Ministero e Istituto Superiore di Sanità che, quindi, confermeranno la zona bianca”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 16 DICEMBRE: LE PAROLE DI FONTANA

“Una bella notizia per i lombardi che si sono impegnati tanto e che, con la grande adesione alla campagna vaccinale, hanno mostrato un grande senso civico. Ora però – ha continuato il governatore Fontana – dobbiamo fare ancora uno sforzo e continuare a impegnarci con la terza dose e anche con la prima, per chi ancora non l’avesse fatta. È ormai assodato che ciò che sta consentendo di convivere con il virus sono le vaccinazioni”.

“Se poi continueremo ad osservare – ha concluso – anche quelle buone norme sul distanziamento e sull’uso della mascherina in luoghi dove sono presenti assembramenti e sul lavaggio frequente delle mani, potremmo riuscire ad allontanare, anche nelle prossime settimane, il rischio di misure più restrittive”. La Lombardia, tornando ai dati del bollettino coronavirus, ha comunicato ieri anche 29 decessi, mentre il numero di contagiati nell’ultima comunicazione è stato di 4.765 a fronte di 134.761 tamponi, per un tasso di positività pari al 3.5 per cento, sempre al di sotto della media nazionale.

