Bollettino coronavirus Lombardia, dati 16 febbraio/ -37 ricoveri, positività 7.1%

Anche per oggi, mercoledì 16 febbraio 2022, andremo a scoprire il bollettino coronavirus della regione Lombardia, il report con tutti i dati aggiornati sulla pandemia di covid. I numeri della curva epidemiologica continuano a migliorare e anche nel bollettino di ieri si è registrato un calo sensibile, a cominciare dai posti letto occupati nei nosocomi lombardi: in terapia intensiva vi sono al momento 166 pazienti covid (+4), mentre in area medica il dato segna quota 1.872, per un calo di 41 allettati.

I contagi emersi ieri sono stati invece 7.757 su un totale di 107.798 tamponi analizzati, compresi gli antigenici rapidi, per un incidenza dei contagi sul totale dei test, il tasso di positività, pari al 7.1 per cento, sempre al di sotto della media nazionale. L’ultima dato che continua a restare piuttosto alto è quello delle vittime da covid, visto che ieri si sono registrati altri 33 decessi per il virus, per un totale da inizio pandemia pari a 38.109 morti.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 16 FEBBRAIO: FONTANA E LA ZONA BIANCA

I numeri della Lombardia si confermano comunque positivi e in netto miglioramento rispetto a solamente poche settimane fa, e tutto fa pensare che quella che stanno vivendo i lombardi possa essere l’ultima settimana in zona gialla, prima del ritorno nella fascia bianca. A riguardo ne ha parlato nelle scorse ore il governatore Attilio Fontana che si è detto ottimista. A margine dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Vita-Salute San Raffaele, ha spiegato: “Noi già da due settimane abbiamo una tendenza positiva. Dobbiamo sempre stare attenti comunque. Non bisogna pensare che la situazione sia finita, però dobbiamo anche essere moderatamente tranquilli e convinti che si stia andando verso la direzione giusta, grazie alle vaccinazioni e all’impegno che tutti i cittadini hanno messo”.

Fontana ha poi specificato, ribadendo l’ottimismo verso il futuro, che se si guardano ai parametri: “è già una settimana che siamo in zona bianca nel senso che siamo scesi sotto al 10% delle occupazioni delle rianimazioni, ma le differenze sono talmente limitate che non ci si accorge degli eventuali passaggi”.



