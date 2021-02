Bollettino coronavirus Lombardia, dati 16 febbraio/ Tasso di positività al 6.6%

Nuovo appuntamento con il bollettino coronavirus della regione Lombardia, il report contenente tutti i dati di oggi, martedì 16 febbraio. L’aggiornamento è previsto come sempre dopo le ore 17:30, quando appunto scopriremo quanti sono stati i nuovi contagi, il tasso di positività, le vittime e la situazione negli ospedali della regione. Ieri sono emersi 945 nuovi contagi, con la Lombardia che è stata la regione con più casi in assoluto, a fronte di 14.260 tamponi processati, di cui 12.071 molecolari e 2.189 antigenici.

Aumenta leggermente il tasso di positività, al 6.6%, mentre le vittime sono state in totale 35, per un totale da inizio pandemia pari a 27.816. In merito alla situazione ospedaliera, aumentano di due i posti letto occupati in terapia intensiva (totale 366), nonché di 10 nei reparti di degenza ordinaria (3.572). “E’ una situazione difficile – ha commentato ieri il governatore della regione Lombardia, Fontana, durante un webinar – anche perché purtroppo l’epidemia non sta mollando, sta continuando a farsi sentire pesantemente”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 16 FEBBRAIO: LE PAROLE DI FONTANA

“Purtroppo – ha proseguito il presidente lombardo – il piano vaccinazioni sconta la difficoltà derivante dalla mancanza di vaccini di cui disponiamo, ma senza una vaccinazione generalizzata è tutto molto più complicato”. Stamane Fontana è tornato allo scoperto, sottolineando il numero importante di persone che si sono registrate a partire da ieri al portale per ricevere appunto il vaccino: “la risposta è stata eccellente – ha detto a margine del consiglio regionale – alle 10.30 si era già registrate più di 208mila persone”. La registrazione al portale ha affrontato qualche difficoltà, come ad esempio la mancata ricezione dell’sms di conferma dopo la registrazione: “C’è stata qualche difficoltà all’inizio – ha aggiunto Fontana – ma poi è stato tutto risolto e stiamo procedendo in maniera assolutamente spedita”. A partire da ieri, 15 febbraio, tutti gli over 80 possono registrarsi per appunto richiedere la vaccinazione anti-covid.

