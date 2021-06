Bollettino coronavirus Lombardia, dati 16 giugno/ Fontana: “Numeri sempre ottimi”

E’ giunto il momento di dare uno sguardo al nuovo bollettino coronavirus della regione Lombardia, il report aggiornato ad oggi, mercoledì 16 giugno 2021. Continua il calo dei positivi, e anche ieri si è registrato un nuovo record positivo. Il tasso di positività è stato infatti solo dello 0.5%, visto che i nuovi casi emersi sono stati 182 su ben 31.873 tamponi processati. Ad anticipare i dati del bollettino di ieri era stato il governatore Attilio Fontana, che attraverso la propria pagina Facebook e gli altri social aveva appunto annunciato: “Mi arriva un’ottima notizia: oggi, a fronte di 31.873 tamponi effettuati, sono solo 182 i nuovi positivi, vale a dire lo 0,5%”. Il presidente della Lombardia, a meno di 48 ore dall’ingresso in Zona Bianca, aveva poi aggiunto: “Le vaccinazioni e i comportamenti virtuosi dei lombardi – prosegue Fontana – continuano a produrre gli effetti sperati. Ringrazio tutti voi chiedendovi di non abbassare la guardia. Il traguardo sembra essere vicino, ma non e’ ancora raggiunto. Viva i lombardi e viva la Lombardia”.

Di pari passo al calo dei contagi prosegue anche il calo dei ricoverati, con 100 persone al momento in terapia intensiva, i pazienti più gravi, dato diminuito di nove unità, mentre nei reparti di degenza ordinaria vi sono al momento 590 pazienti, sei in meno rispetto a 48 ore. Infine il dato più triste, quello legato al numero dei morti causa covid, ieri 8, per un totale dallo scorso 20 febbraio 2020 pari a 33.737. A livello provinciale segnaliamo 48 casi fra Milano città e provincia, 54 a Varese, e 14 in quel di Sondrio.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 16 GIUGNO, FONTANA SULLA CAMPAGNA VACCINALE

“Siamo ancora in attesa di avere delle specificazioni maggiori – ha aggiunto Fontana parlando della riorganizzazione della campagna vaccinale dopo lo stop definitivo di AstraZeneca agli under 60 – perché purtroppo la scienza su questo campo è particolarmente contraddittoria. Non si ha una voce unanime, speriamo di averla”. In ogni caso, ha proseguito il governatore, “c’è stata una generica rassicurazione del generale Figliuolo il quale ha detto che si cercherà di dare una risposta alla legittima richiesta di aumentare le inoculazioni di Pfizer e di Moderna”. “La vaccinazione sta andando molto bene come risultati, noi non vogliamo rallentare”

