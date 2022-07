Bollettino coronavirus Lombardia, dati 16 luglio/ +29 ricoveri, positività 24.3%

Facciamo il punto su come sta evolvendo il covid in Lombardia grazie al nuovo bollettino coronavirus della regione aggiornato ad oggi, sabato 16 luglio 2022. In Lombardia si è verificato un forte rialzo dei contagi negli ultimi giorni, accompagnato da un incremento, anche se non eccessivo, di ricoverati, e la conferma la si è avuta anche nel bollettino coronavirus della Lombardia di ieri, quando i nuovi contagi emersi sono stati in totale 13.001 su 53.346 test anti covid processati.

Il tasso di positività è stato del 24.3 per cento, confermandosi su valori altissimi, mentre il totale delle vittime per il virus ieri è stato di 27 per un computo aggiornato dal 20 febbraio di due anni fa, giorno di inizio della pandemia, pari a 41.073 decessi. In merito invece alla situazione ospedaliera, l’ultimo bollettino racconta di 44 ricoverati in area media, dato che è cresciuto nelle scorse 24 ore di 2 pazienti, e altri 1.482 in terapia intensiva, per un incremento di 27 unità.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 16 LUGLIO: REGIONE NON “A RISCHIO” SECONDO L’ISS

E nonostante i contagi e gli ospedalizzati stanno aumentando in Lombardia, così come si evince anche dall’ultimo bollettino coronavirus dedicato, la regione non rientra fra quelle “attenzione” e segnalate dall’Iss, l’Istituto superiore di sanità, in occasione dell’ultimo monitoraggio settimanale di ieri.

Sono state infatti indicate 14 regioni che al momento superano la quota della soglia del 15 per cento di pazienti covid nei reparti ordinari, a cominciare da quelle con i valori più alti, leggasi Umbria (40,6%), Calabria (30,4%), Valle d’Aosta (29,4%), Sicilia (27,4%) e Basilicata (25,8%). Ma anche Liguria (22,7%), provincia autonoma di Bolzano (19,0%), Campania (18,8%), Abruzzo (18,7%), Friuli Venezia Giulia (18,5%), Marche (18%), Puglia (17,2%), Emilia Romagna (16,4%), Trento (15,9%). Nessuna regione supera invece la soglia del 10 per cento in terapia intensiva, ma Calabria e Umbria, rispettivamente a 9 e 8.7 per cento, sono quelle che si avvicinano di più a questo “sbarramento”.

