Bollettino coronavirus Lombardia, dati 16 luglio/ +381 casi, calano ricoverati gravi

Il bollettino coronavirus della regione Lombardia di oggi, venerdì 16 luglio 2021, verrà comunicato in serata, dopo le ore 17:00. I numeri stanno continuando a peggiorare, così come sta accadendo nel resto delle regioni del nostro Paese, e ieri sono stati conteggiati 381 nuovi casi di positività su 32.332 tamponi processati. Il tasso di positività è stato dell’1.1%, in linea con la media nazionale, mentre negli ospedali si è registrato un calo di pazienti in terapia intensiva, totale 29, e un aumento negli altri reparti, per un computo aggiornato di 128 (157 pazienti covid quindi ricoverati in totale nei nosocomi lombardi).

Bene il dato relativo alle vittime, che ha segnato ancora quota 0, ormai una tendenza nelle ultime due settimane, anche se il bilancio dei morti è gravissimo, 33.802 da inizio pandemia. Infine, per quanto riguarda le province, sono stati scoperti 130 nuovi casi di positività in quel di Milano, di cui 77 nella città, con 43 a Bergamo, 28 a Mantova e 26 a Monza e Brianza.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 16 LUGLIO, MORATTI, SALA E FONTANA SUL GREEN PASS

Intanto anche in Lombardia si discute dell’estensione del Green Pass sulla falsa riga del modello francese, a la vicepresidente Letizia Moratti, assessore al welfare, parlando ai microfoni di TgR Lombardia ha spiegato: “Siamo impegnati a garantire la sicurezza dei cittadini con ogni strumento. Quindi qualsiasi strumento che serva a garantire la sicurezza ai cittadini, secondo noi è positivo”.

Applaude il sindaco di Milano, Beppe Sala, che ha commentato: “È una buonissima notizia e applaudo all’iniziativa della Moratti, mi sembra una cosa molto giusta”. La pensa però diversamente il governatore Attilio Fontana, contrario invece a misure troppo rigide, sposando quindi la linea leghista: “Mi sembra che sia una discussione fuori luogo. Oggi non vedo perché parlare di green pass visto che abbiamo i numeri che non sono assolutamente tali da giustificare un’iniziativa in questo senso”.

