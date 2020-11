Bollettino coronavirus Lombardia, dati 16 novembre/ Indice Rt si assesta a 1.5

Il nuovo bollettino coronavirus della Lombardia, quello che verrà comunicato dopo le ore 17:00 di questa sera, sarà con grande probabilità migliore dello scorso. Come ormai abbiamo imparato, il primo giorno della settimana i contagi risultano essere più bassi in quanto nel weekend vengono processati meno tamponi, di conseguenza la curva si appiattisce anche se solo temporaneamente. I dati riguardanti la giornata di ieri confermano comunque una tendenza, seppur lieve, alla decrescita, con l’indice Rt che si è assestato sull’1.5 a livello regionale, scendendo fino a 1.2/1.3 in quel di Milano. In totale sono stati 8.060 i nuovi casi scoperti contro gli 8.129 di sabato, nonostante il numero di tamponi sia aumentato, 38.701 contro i 35.550 di due giorni fa. Il rapporto fra test e positivi è così calato al 20.8%, mentre resta alto in numero delle vittime, ieri 181 contro le 158 comunicate nella giornata di sabato (totale vittime da inizio epidemia, 19.367). Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, sono cresciuti di 20 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (sabato erano stati 16), per un totale di 837 posti letti occupati.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, FONTANA SULL’OSPEDALE IN FIERA

Negli altri reparti, invece, 160 le persone ricoverate in più, per un numero complessivo di 7.781. Bene comunque il numero dei guariti/dimessi, +.1617 in 24 ore. In merito ai dati delle province resta sempre Milano la città con più contagi, ben 3.302 di cui 1.266 nella sola città, con Monza a quota 1.140 e Varese e Brescia rispettivamente a quota 684 e 644. Nella giornata di ieri è tornato a parlare il governatore lombardo Attilio Fontana, che si è espresso in particolare sull’ospedale in Fiera a Milano, hub che si sta dimostrando fondamentale in questa seconda ondata: “L’ospedale in Fiera di Milano – le sue parole su Facebook – che mai avrei voluto costruire e utilizzare, quello ritenuto da alcuni inutile oggi è il nostro punto di forza. Grazie al personale sanitario e infermieristico di tutti gli ospedali lombardi che, mosso da spirito solidaristico, come la dottoressa Malara (l’anestesista di Codogno che scoprì il paziente 1, ndr), sono venuti a svolgere la loro missione anche lontano dalle loro équipe dimostrando come la sanità lombarda è un’unica grande squadra!”. Di seguito il bollettino coronavirus Lombardia di ieri

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 15 NOVEMBRE





