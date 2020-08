Bollettino coronavirus Lombardia/ Dati 17 agosto: “test vicino o dentro aeroporti”

Il coronavirus in Lombardia, rispetto ai mesi drammatici della fase 1 e 2, è decisamente meno “invasivo” con numeri ancora alti per contagi e “attualmente positivi” ma con una situazione ospedaliera nettamente più sostenibile: il bollettino Covid-19 di ieri ha visto ancora 61 nuovi contagi con l’ultimo allarme che arriva, come per le altre Regioni, dagli arrivi dall’estero di vacanzieri che portano in maniera asintomatica il virus. Per questo, da Ferragosto è attiva l’ordinanza di Regione Lombardia che impone, come a livello nazionale, il tampone al rientro da Spagna, Malta, Croazia o Grecia ma senza l’obbligo della quarantena in attesa del test e dei risultati. Nel frattempo, i numeri visti nell’ultimo bollettino coronavirus del 16 agosto 2020 – i nuovi aggiornamenti in arrivo dalle 16.30 in poi oggi pomeriggio – mostrano +61 contagi sui 97.380 da inizio pandemia. Di questi, 5.377 sono ancora contagi attivi, 75.163 i guariti-dimessi (38), 16.840 i decessi con purtroppo altre 3 vittime segnalate nelle ultime 24 ore: a livello ospedaliero, i dati migliorano lievemente con 13 terapie intensive occupate, +1 rispetto a sabato, mentre sono 147 i ricoverati nei reparti Covid-19 di tutta la Lombardia (-2).

CORONAVIRUS LOMBARDIA: GALLERA “TEST VICINO O DENTRO SCALI”

L’incremento dei casi positivi di coronavirus nelle provincie della Regione Lombardia vedono Milano svettare con +25 sui 61 nuovi casi visti ieri, Brescia con 9, Monza e Bergamo 5, Mantova 3, Lecco e Varese 2, Como e Sondrio 1, Cremona, Pavia e Lodi invece senza alcun contagio nelle ultime 24 ore. In attesa del nuovo bollettino Covid-19 del 17 agosto, la Regione sta valutando in pochi giorni di inserire punti tampone a ridosso degli aeroporti o direttamente dentro gli scali milanesi e di Bergamo per consentire un test più rapido e comodo per tutti i vacanzieri di rientro dai 4 Paesi a rischio. «Stiamo lavorando in queste ore per poter effettuare i tamponi a chi rientra in aereo da Spagna, Grecia e Malta direttamente in prossimità o all’interno degli aeroporti di Linate e Malpensa», ha spiegato l’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera (vittima di un incidente alla testa durante la brevi vacanze al mare, ndr), «Un presidio a livello aeroportuale – aggiunge il n.1 della Sanità regionale – garantirebbe una notevole semplificazione nelle procedure di auto segnalazione e realizzazione dei test per i passeggeri in arrivo, in considerazione del fatto che i prossimi dieci giorni saranno caratterizzati da un notevole flusso di rientri».



