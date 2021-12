Bollettino coronavirus Lombardia, dati 17 dicembre/ -3 ricoveri, positività 3.2%

E’ venerdì 17 dicembre 2021 ed è tempo di aggiornare tutti i dati riguardanti la pandemia di covid della Lombardia, il quotidiano bollettino coronavirus della regione. Nonostante il governatore Attilio Fontana abbia annunciato la permanenza in zona Bianca anche durante la prossima settimana, quella del Natale, i dati in regione stanno peggiorando con costanza, e lo si è capito anche da quanto comunicato attraverso il bollettino di ieri.

I contagiati sono stati superiori ai 5000, per l’esattezza 5.304 a fronte di un numero di tamponi processati pari a 162.728. L’incidenza dei positivi sui test elaborati, il cosiddetto tasso di positività, è stato invece pari al 3.2 per cento, mentre il numero di morti si è portato ad un totale di 34.668, con un incremento nelle scorse 24 ore di 20. Infine uno sguardo agli ospedali lombardi, dove al momento troviamo 146 persone ricoverate in terapia intensiva (+1), e altre 1.185 in area medica, dato in decrescita di 4 unità. Da segnalare anche i casi di Milano e provincia, ieri in totale 2.016.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 17 DICEMBRE: BERTOLASO SUI VACCINI AI BIMBI

E come ormai noto e risaputo, nella giornata di ieri è partita anche in Lombardia la campagna di vaccinazione anti covid dei bambini di età compresa fra i 5 e gli 11 anni. Presente in sopralluogo ai padiglioni di Fiera Milano City, dove è stato allestito un vero e proprio luna park per convincere i bambini a farsi la ‘punturina’, vi era anche Guido Bertolaso, ex numero uno della Protezione Civile nonché attuale consulente della campagna vaccinale della Lombardia.

“La categoria di età più colpita dal Covid oggi in Lombardia sono i bambini tra i 5 e i 12 anni”, ha detto ieri Bertolaso, parole riportate da Skytg24.it. La somministrazione è scattata dal primo pomeriggio di ieri e per l’occasione la Regione ha dato vita ad una diretta Facebook dedicata: “Oggi (ieri ndr) , nel corso di una diretta Facebook con le famiglie che abbiamo organizzato con Regione Lombardia, mostreremo che i bambini in Lombardia ad oggi sono quelli che si ammalano più facilmente rispetto alle altre categorie perché non sono vaccinati”.

