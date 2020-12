Bollettino coronavirus Lombardia, dati 17 dicembre/ Più di 24mila morti da febbraio

Il bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, giovedì 17 dicembre, è atteso nella serata e come sempre, aggiornerà la situazione contagi in regione: il nuovo numero dei casi, i guariti, la situazione negli ospedali e le vittime, dato purtroppo peggiore dell’insieme di quelli forniti dalla Protezione civile locale. Prima di addentrarci negli ultimi aggiornamenti, rivediamo brevemente la situazione in Lombardia di ieri, con il bollettino del 16 dicembre.

I contagi comunicati nelle scorse 24 ore sono stati 2.994 a fronte di 37.605 tamponi, dato in crescita di circa 500 unità ma con 10mila tamponi in più. Diminuisce il dato relativo ai morti, ieri 106 contro le 114 vittime segnalate martedì, per un totale di decessi in Lombardia dal 21 febbraio pari a 24.097. Infine la situazione ospedaliera, con 50 ricoveri in meno in degenza ordinaria (4.946 in totale), e 27 in terapia intensiva (totale, 629 pazienti)

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, TEST RAPIDI NELLE FARMACIE

Intanto in Lombardia, a breve si potrà fare il tampone rapido per scoprire se si ha il coronavirus, nelle farmacie. Come annunciato da Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia, sono state “identificate dalla Regione Lombardia come risorsa aggiuntiva per ampliare l’offerta di tamponi rapidi ed estendere cosi’ la rete dei diversi snodi del Sistema Sanitario Regionale”. Da segnalare anche una protesta dei sindacati studenteschi lombardi avvenuta ieri mattina di fronte al Pirellone, la sede della regione Lombardia. Nel giorno dell’approvazione del bilancio in consiglio, gli studenti hanno alzato la voce, sottolineando il taglio di spesa pubblica per l’istruzione: “È come se la pandemia non fosse passata dall’università – spiega Beatrice Colombo di Link Milano, parole riportate da IlFattoQuotidiano in data 16 dicembre – i problemi che c’erano prima continuano a esserci e anche quest’anno mancheranno i fondi per garantire a tutti gli idonei borse di studio”. Di seguito il bollettino coronavirus della regione Lombardia di ieri, mercoledì 16 dicembre

