Bollettino Coronavirus Lombardia dati 17 febbraio/ Da oggi 4 Comuni in zona rossa

Si rinnova l’appuntamento con il bollettino Coronavirus Lombardia, il report contenente tutti i dati connessi all’andamento della pandemia sul territorio regionale riferiti alla giornata di oggi, mercoledì 17 febbraio. L’aggiornamento è previsto come sempre dopo le 17.30, quando saranno rese note le statistiche principali e che ormai tutti siamo abituati a conoscere: quanti sono stati i nuovi contagi, a quale percentuale si attesta il tasso di positività, quante sono state le vittime e qual è la situazione negli ospedali lombardi.

Ieri sono stati rilevati 1.696 nuovi casi (di cui 79 “debolmente positivi”) a fronte di 29.846 tamponi effettuati (di cui 20.517 molecolari e 9.329 antigenici), per un totale complessivo di 6.155.169 test eseguiti. Il tasso di positività è sceso dell’1% (da 6,6 a 5,6%), mentre sono stati 38 i decessi registrati. Passando alla statistica relativa ai guariti/dimessi, sono stati 1.615 quelli registrati nell’ultima giornata, per un totale di 489.192 pazienti dall’inizio della pandemia (3.159 dimessi e 486.033 guariti). I ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono aumentati di 7 unità (373), mentre negli altri reparti si sono aggiunti purtroppo 121 nuovi malati (3.693).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 17 FEBBRAIO: QUATTRO COMUNI IN ZONA ROSSA

In attesa di conoscere i nuovi dati connessi al bollettino Coronavirus Lombardia, va segnalato come il governatore Attilio Fontana abbia firmato l’ordinanza per porre in zona rossa da oggi, mercoledì 17 febbraio, quattro Comuni insistenti sul territorio regionale, quali Viggiù (Varese), Mede (Pavia), Castrezzato (Brescia) e Bollate (Milano). Una decisione maturata dopo un confronto con il ministro della Salute, Roberto Speranza, al fine di isolare i cluster emersi con prepotenza in quei territori e strettamente connessi alla circolazione sempre più intensa delle nuove varianti. Quali saranno, dunque, le regole in vigore da oggi in questi quattro territori? Si comincia dalla chiusura di bar, ristoranti e attività di ristorazione, per passare quindi al divieto di spostamento dal Comune, se non per comprovati motivi. Inoltre, è fortemente sconsigliato uscire dalla propria abitazione e non è consentita la pratica di attività sportive di gruppo. Stop anche alle scuole di ogni ordine e grado, con il ritorno della didattica a distanza. Chiusi anche gli asili nido e le scuole materne.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 16 FEBBRAIO





