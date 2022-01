Bollettino coronavirus Lombardia, dati 18 gennaio/ Positività 14.3%, meno 1 in T.I.

Scopriamo insieme il bollettino coronavirus della regione Lombardia della giornata di oggi, martedì 18 gennaio 2022. Ieri è scattata una nuova settimana in zona gialla per la regione di Attilio Fontana, e ancora una volta i numeri sono stati in ribasso rispetti a quelli degli scorsi giorni. Il bollettino di ieri segnalava infatti 9.883 casi di positività su 68.733 tamponi analizzati, per un tasso di positività in rialzo, come storicamente ogni lunedì, pari al 14.3 per cento.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 18 gennaio/ Boom ricoverati, +535

Negli ospedali della regione Lombardia troviamo al momento 267 pazienti gravi, quelli ricoverati in terapia intensiva, dato in decrescita di una unità, e altri 3.649 in area medica, un dato quest’ultimo aumentato di 83 allettati. Anche ieri si sono registrati purtroppo dei decessi da covid, leggasi altri 81 morti, per un computo aggiornato, pesantissimo, pari a 35.992 vittime da coronavirus. Infine, uno sguardo alla città di Milano e alla provincia, dove i contagiati da covid ieri sono stati 3.350.

Bollettino vaccini covid oggi 18 gennaio/ 90% con almeno una dose: storico traguardo

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 18 GENNAIO: ESPERIMENTO RIUSCITO A SESTO SAN GIOVANNI

Contagi che sembrerebbero essere quindi in ribasso in Lombardia, grazie anche ad una campagna di vaccinazione di massa che non trova sosta e che anzi, nelle ultime settimane, a seguito dello scoppio della quarta ondata, ha ulteriormente accelerato. Esempio ne è l’hub di Sesto San Giovanni, che ha deciso di tenere aperto 24 ore su 24, anche di notte, lo scorso venerdì 14 gennaio. In totale sono state somministrate ben 1.006 vaccinazioni presso il centro aperto in notturna all’Ospedale Città di Sesto San Giovanni.

Ricciardi "Picco in 10 giorni ma morti saliranno"/ "Cambiare regole, non alleggerire"

Molti coloro che si sono presentati, soprattutto i ragazzi, e che si sono messi in coda anche per un paio d’ore, organizzandosi anche con qualcosa da bere o da mangiare. “Una sperimentazione riuscita con successo che abbiamo avuto l’onore di far partire dalla nostra città”, ha commentato il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, alla luce anche del fatto che chi doveva ricevere la prima dose poteva presentarsi spontaneamente senza alcuna prenotazione. L’evento verrà ripetuto i prossimi due venerdì del mese, quindi il 21 e il 28 gennaio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA