Bollettino coronavirus Lombardia, dati 17 giugno/ Terapia intensive sotto quota 100

Ecco il nuovo bollettino coronavirus della Lombardia, quello con tutti i dati aggiornati ad oggi, giovedì 17 giugno 2021. Come sempre vi rimandiamo l’appuntamento al tardo pomeriggio di oggi, fra le 17:00 e le 18:00 indicativamente, lasso di tempo in cui la regione comunicherà tutti i nuovi aggiornamenti su casi emersi, vittime e ricoverati. Il bollettino di ieri ha registrato un totale di 256 nuovi contagi su 34.998 tamponi processati fra antigenici e molecolari, per un tasso di positività che è stato pari al 0.7 per cento, in linea con il dato relativo alla media nazionale.

Hoara Borselli/ “Linciata perchè di destra, politically correct? Deriva pericolosa”

In Lombardia sono state registrate ieri altre 5 vittime da covid per un totale di decessi dal febbraio 2020 pari a 33.742. Nel frattempo, continua il calo dei ricoverati, e al momento vi sono negli ospedali regionali 92 pazienti in terapia intensiva (meno 8) e altri 534 in degenza normale, cifra che è decresciuta di 56 unità. Fra le province con più casi, infine, si segnala ancora una volta Milano a quota 75.

Fredella vs Di Pisa su caso Denise/ "Battista inattendibile, ma avete sbagliato voi!"

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 17 GIUGNO: CODOGNO E’ COVID FREE

Notizie molto positive per la Lombardia, così come buone nuove giungono da Codogno, quella che è stata la prima cittadina in lockdown d’Italia causa covid: nella giornata di ieri il sindaco del comune del lodigiano, Francesco Passerini, ha annunciato che la cittadina è covid free per la prima volta dopo un anno e mezzo, non avendo registrato alcun caso di infezione. «Per la prima volta da quel terribile 20 febbraio – le parole del primo cittadino via Facebook – Codogno registra una percentuale pari a zero di contagiati positivi al Covid su cittadini residenti».

Denise Pipitone, Frazzitta: "Angioni? Serve cautela"/ "Non ostacolare la Procura"

Non è la prima volta che si registrano zero nuovi contagi a Codogno, ma mai si era arrivati a zero casi in totale fra vecchi e nuovi: «Un traguardo importante – ha proseguito ancora Passerini – e un ulteriore passo avanti verso il ritorno alla normalità per la nostra comunità. La campagna vaccinale prosegue spedita. Siamo ormai arrivati ad una percentuale del 63,15 per cento. Un ottimo risultato che sta dando i suoi frutti. Avanti così!».

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 16 GIUGNO





© RIPRODUZIONE RISERVATA