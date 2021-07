Bollettino coronavirus Lombardia, dati 17 luglio/ Tasso di positività all’1.1%

E’ tutto pronto per il nuovo bollettino coronavirus della Lombardia, quello di oggi, sabato 17 luglio. La regione comunicherà tutti i dati sulla pandemia locale nel tardo pomeriggio di oggi, con la speranza che i numeri si confermino quelli degli scorsi giorni: se è vero infatti che i dati sono tornati a crescere, è vero anche che la situazione, soprattutto dal punto di vista ospedaliero, sembra decisamente sotto controllo. Al momento troviamo infatti 30 pazienti gravi per covid in Lombardia, quelli nelle terapie intensiva così come comunicato dal bollettino di ieri.

In degenza normale, invece, i pazienti sono in totale 143 (più 15). I casi emersi nelle scorse ore sono stati 399 a fronte di 34.711 tamponi analizzati (il tasso di positività di conseguenza è pari all’1.1%, in linea con quello degli ultimi giorni), mentre le vittime da covid sono state 2. A livello di zone, infine, i contagi si sono concentrati come sempre attorno all’area di Milano, 145 fra città e provincia, con altri 48 casi a Varese, e infine, 34 nuovi contagi a Monza.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 17 LUGLIO: LETIZIA MORATTI SUL GREEN PASS

Intanto ieri è tornata a parlare la vicepresidente della Regione Lombardia, Letizia Moratti, assessore al Welfare, che ha ribadito il suo concetto sul Green Pass: “Occorre valorizzare la validità del vaccino – parole riportate dai colleghi di Affaritaliani.it – e riconoscere piena libertà a tutti coloro che si somno vaccinati, consentendo a tutti i locali pubblici e agli eventi di accogliere liberamente chi è vaccinato. Basta quindi con le chiusure determinate dalle zone rosse, arancioni o gialle. E’ il momento di superare la logica negativa dei lockdown”. Letizia Moratti ha spiegato che “il 77% dei cittadini ha aderito alla campagna vaccinale, il 75% ha già ricevuto la prima dose e il 50% ha completato il ciclo vaccinale”.

Quindi ha aggiunto, sottolineando: “occorre valorizzare la validità del vaccino e il diritto a tutte le realtà commerciali , artigiane e produttive di esercitare senza più restrizioni le loro attività. Non devono esserci nuove chiusure generalizzate, deve restare tutto aperto per coloro che si sono vaccinati, riconoscendo il loro senso civico e il loro diritto di libertà”







