Bollettino Coronavirus Lombardia dati 17 marzo/ Picco ricoveri previsto tra 7 giorni

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con il bollettino Coronavirus Lombardia, che sarà diramato nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 17 marzo 2021, consentendoci di scoprire i dati più aggiornati in merito al contagio sul territorio di quella che rimane, a tutti gli effetti, la regione d’Italia più flagellata dalla pandemia da un anno a questa parte. I dati di ieri sono tutt’altro che felici e rivelano la presenza di 4.235 nuovi casi attivi di Covid-19, di cui 126 rilevati come “debolmente positivi”, a fronte di 49.068 tamponi effettuati, dei quali 29.633 molecolari e 19.435 antigenici.

Nel contempo sono stati segnalati altri 81 morti a causa del Coronavirus (due in più rispetto a lunedì), per un totale di vittime da inizio emergenza pari a 29.380. I guariti/dimessi sono in totale 548.302, dato in crescita di 1.541 unità, mentre nelle terapie intensive il bilancio fra ingresso e uscite è stato ancora una volta in negativo, con +37 posti letto occupati, per un totale di 765 unità. Non migliora la situazione neppure negli altri reparti, dove invece l’incremento è stato di 276 persone, per un totale di 6.474 pazienti ricoverati nei vari nosocomi regionali. Milano registra 968 nuovi contagi fra città e provincia, con Varese a quota 677 e Brescia a quota 609.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 17 MARZO: PROIEZIONI DA BRIVIDI

In attesa di conoscere i dati del nuovo bollettino Coronavirus Lombardia, occorre sottolineare come le proiezioni sulla curva pandemica a livello regionale, eseguita da Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali), destino parecchia preoccupazione e vadano a confermare le parole del coordinatore regionale della campagna vaccinale, Guido Bertolaso, il quale ha sottolineato come il mese d’aprile sarà particolarmente difficile e si andrà incontro a una zona rossa prolungata. Stando ai prospetti elaborati da Agenas, i posti letto occupati nelle terapie intensive degli ospedali attualmente sono 728, ma nel giro di appena sette giorni arriveranno a sfiorare quota 900, per quello che potrebbe tranquillamente essere il picco della terza ondata di Covid-19. Per quanto concerne invece i contagiati in Lombardia, dovrebbero avvicinarsi a quota 100mila nell’arco di una sola settimana, con il 14% di positivi in più. Addirittura, a livello provinciale, nel territorio di Milano ci si attende un incremento del 12%, ma peggio dovrebbe andare alle aree di Brescia e di Bergamo, che potrebbero far registrare rispettivamente un +14% e un +19%.

