Bollettino coronavirus Lombardia/ Dati 17 ottobre: stretta sulla movida

Non sono arrivate delle buone notizie dal bollettino coronavirus della Lombardia di ieri. Come vi abbiamo raccontato, venerdì sono stati registrati 2.419 casi positivi su 30.587 tamponi effettuati: un incremento degno di nota. Di questi 2.419, 191 sono debolmente positivi e 21 sono stati individuati a seguito di test sierologici. 7 i nuovi decessi, che hanno portato il totale a 17.044 vittime di Covid-19. +334 i pazienti dimessi-guariti (totale 84.958), mentre c’è da annotare un aumento di ricoverati: -1 in terapia intensiva (71), ma bene +108 negli altri reparti Covid (834). Clima di massima attenzione in Regione, con il governatore Attilio Fontana che ieri ha firmato una nuova ordinanza che resterà in vigore fino al 6 ottobre 2020: previste disposizioni anti-movida ma anche valide per scuola, lavoro e sport.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del bollettino coronavirus della Lombardia, riepiloghiamo le disposizioni in vigore da oggi. Per quanto riguarda la movida, previsto lo stop alle consumazioni al banco dei bar e in strada dalle ore 18. I drink saranno consentiti fino alle ore 24, ma solo se ci si siede. Infine, per i ristoranti chiusura fissata alle 24. Capitolo scuola: raccomandata al momento la didattica a distanza parziale, a giorni ed a classi alterne, alle superiori. Prevista dda anche per universitari, ma non per le matricole. Come evidenziato dai colleghi di Repubblica, non è prevista una riduzione della capienza dei mezzi pubblici: l’obiettivo è che smart working e didattica a distanza riducano la pressione su bus, metro e treni. Infine, lo sport: vietate gare e allenamenti delle squadre dilettantistiche e giovanili, ma anche i corsi e le attività motorie extrascolastiche.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: DATI 16 OTTOBRE





© RIPRODUZIONE RISERVATA