Bollettino Coronavirus Lombardia dati 18 agosto/ 72% popolazione vaccinato con 2 dosi

Anche oggi, mercoledì 18 agosto 2021, torna il quotidiano appuntamento con il bollettino Coronavirus Lombardia, che, per mezzo dei dati diffusi dalla Regione, permette di esaminare approfonditamente la situazione connessa all’andamento della pandemia sul territorio regionale, con particolare riferimento ai nuovi contagi rilevati e alla pressione esercitata sulla struttura ospedaliera locale. Volgendo per un istante lo sguardo ai numeri riferiti alla giornata di ieri, i casi di positività rilevati sono stati 374, a fronte di 32.997 tamponi eseguiti fra molecolari e antigenici, per un totale complessivo di 13.965.784 test effettuati da inizio emergenza e un tasso di positività attestatosi all’1,1%.

A livello nosocomiale, si è assistito a una lieve flessione dei ricoveri in terapia intensiva, diminuiti di un’unità (39 pazienti), mentre si sono registrati 9 nuovi ricoveri negli altri reparti ospedalieri (320 degenti Covid). I morti, invece, sono stati due, con i decessi che hanno raggiunto complessivamente quota 33.862 in Lombardia dal febbraio 2020.

CORONAVIRUS LOMBARDIA: DOPPIA DOSE SOMMINISTRATA AL 72% DELLA POPOLAZIONE

Mentre attendiamo il nuovo bollettino Coronavirus, che, verosimilmente, sarà disponibile nella seconda parte del pomeriggio odierno, segnaliamo che in Lombardia l’80% della popolazione è stato vaccinato con una dose e il 72% di essa ha completato il ciclo vaccinale. Inoltre, come annunciato dal vicepresidente della Regione con delega al Welfare, Letizia Moratti, l’84% degli over 12 censiti dall’Istat ha aderito alla campagna, consentendo quindi il raggiungimento di un risultato straordinario e decisamente importante.

Come rivela una statistica riportata sulle colonne del quotidiano “Il Giorno”, dal 27 dicembre dell’anno scorso a ieri, in Lombardia sono state iniettate 13.166.452 dosi di vaccino e la copertura degli ultranovantenni supera il 100%, con oltre 128.800 vaccinazioni completate, mentre quella degli ottantenni (612.524 in base all’Istat) tocca il 98% di adesioni e prime dosi già iniettate, con l’immunizzazione conclusa per il 96%. Buone anche le percentuali per le altre fasce d’età: “Non ci fermiamo, stiamo operando su diversi fronti per arrivare a più persone possibile e consentire una ripresa regolare delle attività scolastiche, economiche, produttive, sportive e sociali – ha aggiunto Moratti –. Vaccinatevi e convincete gli altri a farlo: è un gesto di amore e di solidarietà vera”.

