Bollettino coronavirus Lombardia, dati 18 dicembre/ +1 in T.I., positività 3.8%

Siamo in attesa anche oggi, sabato 18 dicembre 2021 del nuovo bollettino coronavirus della Lombardia. Quando manca solamente una settimana al Natale, i dati stanno continuando a peggiorare, ma come annunciato negli scorsi giorni dal governatore Attilio Fontana, anche per i prossimi sette giorni non sono previsti cambi di colorazione per la regione, di conseguenza la Lombardia potrà vivere delle festività tutto sommato tranquille. I dati invitano comunque alla cautela, così come evidenziato dal bollettino comunicato ieri sera dopo le ore 17:00, quando i contagi sono stati in totale 5.590 su 146.245 tamponi analizzati, per un’incidenza dei positivi sui test, il cosiddetto tasso di positività, pari al 3.8 per cento, in linea con la media dell’ultimo periodo.

Negli ospedali lombardi la situazione non è allarmante, ma il numero di posti letto occupati continua a crescere giornalmente e ad oggi troviamo 147 persone ricoverate in terapia intensiva e altre 1.193 in area medica, un doppio incremento rispettivamente di 1 e 8. Ieri si sono registrati purtroppo altri morti da covid, leggasi 26, mentre fra Milano e provincia sono emersi 2.075 nuovi casi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 18 DICEMBRE: PRIME ORE PER I VACCINI AI BIMBI

Intanto anche in Lombardia è scattata la campagna di vaccinazione per i bambini di età compresa fra i 5 e gli 11 anni. Come riferisce IlSole24Ore.it, nella regione sono stati allestiti al momento 62 punti pediatrici e a Milano, presso il padiglione che si trova alla Fiera Milano City, il primo a sottoporsi è stato un bimbo di 11 anni accompagnato dalla sua mamma. Nel parco di divertimenti di Gardaland, il parco più grande d’Italia, è scattata invece un’iniziativa che permette di ottenere un ingresso gratuito ad ogni bambini vaccinato.

«I bambini certamente – le parole del direttore scientifico dell’ospedale pediatrico Gaslini di Genova Angelo Ravelli – rischiano molto di più con il Covid che non con i vaccini, perché un caso su 500 tra i bambini che si contagiano può andare incontro all’insorgenza della cosiddetta sindrome infiammatoria multi-sistemica, una condizione estremamente severa che può dare gravi infiammazioni a livello del cuore ed avere anche esito fatale». La Lombardia è al momento la seconda regione in quanto a prenotazioni per questa fascia di età, circa 64mila appuntamenti, pari al 10 per cento della platea.



