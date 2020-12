Bollettino coronavirus Lombardia, dati 18 dicembre/ Nuovo boom guariti, +4.354

In attesa del nuovo bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, venerdì 18 dicembre, diamo uno sguardo ai numeri di ieri. Nella regione storicamente più falcidiata dal covid da febbraio ad oggi, i nuovi positivi scoperti sono stati 2.730 su 31.587 tamponi processati, con un rapporto fra test e positivi pari all’8.6% (mercoledì i casi erano stati 2.994 ma con un tasso più basso, 7.9%). In calo il numero delle vittime, e questa è senza dubbio un’ottima notizia, con 68 decessi in 24 ore a fronte dei 106 comunicati nella serata di mercoledì.

Nel contempo continua ad allentarsi la pressione sugli ospedali regionali, con 18 pazienti in meno nelle terapie intensive, e ben 153 posti letto liberati negli altri reparti. Numeri interessanti a fronte anche dei 4.354 guariti/dimessi nelle ultime ore. A livello locale, segnaliamo la città di Milano, ancora una volta la più colpita con 817 contagi fra metropoli e provincia, seguita da Brescia a 306, con Varese a 283.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA FONTANA SU EVENTUALI NUOVE RESTRIZIONI

Intanto ieri è uscito allo scoperto il governatore della regione Lombardia, Attilio Fontana, che in merito ad eventuali ordinanze più restrittive, come ad esempio stabilito ieri dal presidente del Veneto, Zaia, ha spiegato: “Purtroppo per Zaia la situazione dei numeri è un po’ peggiore della Lombardia – le sue parole rilasciate a margine del Consiglio regionale – io credo che noi abbiamo dei buoni numeri e quindi ci possiamo permettere di non restringere ulteriormente”. Sulle eventuali nuove restrizioni invece previste dal governo per le festività natalizie, ed in particolare per il 24 e il 25 dicembre, Fontana ha aggiunto: “Il Governo non ha ancora chiarito quale sarà la proposta che ci verrà fatta. Lo farà domani (oggi, 18 dicembre, ndr) fra mezzogiorno e le tre e quindi solo allora capiremo meglio. Nel frattempo abbiamo chiesto certezza sui ristori per tutte le categorie colpite”. Di seguito il bollettino coronavirus della Lombardia di ieri

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 17 DICEMBRE





