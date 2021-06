Bollettino coronavirus Lombardia, dati 18 giugno/ Solo 4 vittime nelle ultime 24 ore

E’ atteso in serata il bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, venerdì 18 giugno 2021. Sarà un giorno molto importante quello odierno in quanto si capirà se la regione storicamente più falcidiata dalla pandemia di covid, proseguirà o meno la sua “avventura” in Zona Bianca, fascia di colore assegnata dallo scorso lunedì, e la risposta sarà ovviamente sì. La speranza ovviamente è che questo cammino possano continuare ancora a lungo e lo confermano anche i dati positivi contenuti nel bollettino di ieri, quando i contagi emersi sono stati 232 su 37.653 test anti covid processati, per un tasso di positività dello 0.6%.

AstraZeneca, Ema: “405 casi di trombosi su 45 milioni di dosi"/ "34 i decessi”

Purtroppo si sono registrati ancora dei morti, leggasi altri 4, ma le buone nuove continuano ad arrivare dagli ospedali regionali, dove al momento troviamo 90 pazienti gravi ricoverati in terapia intensiva, in calo di 2 unità, e altri 496 in degenza normale (meno 38). Fra le province con più casi, infine, si segnalano Milano, Bergamo e Brescia, rispettivamente a quota 94, 25 e 23 nuovi contagi emersi.

Bollettino vaccini covid oggi 18 giugno/ 15 milioni di immuni, 27.6% del totale

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 18 GIUGNO_ AL VIA VACCINAZIONE CON MIX

E nella giornata di ieri è scattata in Lombardia la vaccinazione con il mix di vaccini rivolta agli under 60 che avevano ricevuto la prima dose di AstraZeneca. La direzione generale Welfare della Lombardia ha fatto sapere attraverso una nota che «verranno effettuati i richiami di AstraZeneca interessati dalla vaccinazione eterologa e sospesi nel periodo 12-16 giugno: si andranno a sommare ai richiami già previsti in quel periodo».

La regione specifica che coloro che hanno ricevuto una prima dose di AstraZeneca e che hanno meno di sessanta anni, ora dovranno «ricevere la seconda dose con un vaccino a mRNA, ossia Pfizer o Moderna da somministrare a distanza di 8-12 settimane». Nella giornata di ieri circa 18mila lombardi sono stati “richiamati”, ed entro lune verranno recuperate le 42.000 vaccinazioni sospese: «A permettere questo rapido recupero – conclude la regione la capacità organizzativa e le potenzialità dei centri vaccinali dove domani sono previste più di 113.000 somministrazioni complessive».

Luca Palamara, intercettazioni utilizzabili/ Gup Perugia: no a perizia sul server Rcs

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 17 GIUGNO





© RIPRODUZIONE RISERVATA