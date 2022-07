Bollettino coronavirus Lombardia, dati 18 luglio/ -2 in T.I., positività 21.5%

E’ giunto il momento anche per oggi, lunedì 18 luglio 2022, di visionare il nuovo bollettino coronavirus di regione Lombardia, il report quotidiano che ci permette di fare il punto sulla situazione covid in questa zona del nostro Paese. Il peggio sembrerebbe essere passato, visto che i dati sembrerebbero essere in calo rispetto a soltanto pochi giorni fa, così come è stato confermato anche dal bollettino coronavirus Lombardia della giornata di ieri, quando i nuovi contagi rilevati sono stati 8.971.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 18 luglio/ Positività 22.8%, +140 ricoverati

I tamponi analizzati erano invece ieri 41.719, con un tasso di positività del 21,5 per cento. Negli ospedali lombardi la situazione resta di assoluta tranquillità, e anche se i contagi sono aumentati in questa nuova ondata, non si sono verificate situazioni di particolari stress; ad oggi troviamo 40 ricoverati in terapia intensiva, e altri 1.526 in area medica, una doppia variazione rispettivamente di -2 e +20 pazienti. Infine il dato storicamente più triste, quello dei morti da covid, ieri 27 per un totale di 41.130 dal 20 febbraio 2020.

LOMBARDIA, BOLLETTINO CORONAVIRUS 17 LUGLIO/ 27 morti, 8.917 casi, calo rianimazioni

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 18 LUGLIO: RALLENTANO LE QUARTE DOSI

E in attesa del nuovo bollettino coronavirus della regione Lombardia, torniamo a parlare delle quarte dosi di vaccino anti covid, dopo l’approvazione dell’Ema e quindi dell’Aifa all’estensione del secondo booster a tutti gli over 60. Come sottolineato dai colleghi del quotidiano Repubblica attraverso le proprie pagine online, sembrano aver già subito un rallentamento le prenotazioni dei cittadini lombardi delle quarte dosi.

Dopo una fiammata nei primi giorni dovuta agli over 60 che hanno voluto correre, giustamente, a proteggersi, il numero di soggetti che hanno deciso di preservarsi uno slot è diminuito sensibilmente nelle ultime ore. Di conseguenza per le prossime due settimane vi sono ancora più di 47mila appuntamenti liberi sui 139mila che sono stati programmati dal Welfare della regione Lombardia (a luglio sono più di 92mila gli appuntamento già fissati). Anche ad agosto oltre il 70 per cento delle prenotazioni risulta essere libero, di conseguenza significa che per il mese che verrà saranno circa 19mila i lombardi che riceveranno la quarta dose sugli oltre 66mila posti a disposizione.

CORONAVIRUS ITALIA, BOLLETTINO MIN. SALUTE 17 LUGLIO/ 79 morti, 67817 casi, -2 t.i.

© RIPRODUZIONE RISERVATA