Bollettino coronavirus Lombardia, dati 18 maggio/ Positività 12.5%, +33 ricoveri

E’ giunto il momento di aggiornare tutti gli indicatori riguardanti la pandemia di covid della Lombardia, con il bollettino coronavirus della regione di oggi, mercoledì 18 maggio 2022. Il report odierno sarà senza dubbio sulla falsa riga del bollettino emesso nella giornata di ieri, in cui il numero di contagiati da covid è stato pari a 6.963, per un totale di test anti covid processati fra antigenici rapidi e molecolari pari a 55.669.

Di conseguenza il tasso di positività è stato pari al 12.5% numero che resta quindi alto, ma negli ospedali la situazione continua ad essere tranquilla, visto che i casi di covid ricoverati nei reparti di terapia intensiva dei nosocomi lombardi sono ormai da giorni al di sotto dei 50, per l’esattezza 37, mentre in area medica il dato segnava ieri quota 912, il che significa che rispetto alla precedente comunicazione si è verificata una variazione di -3 e +36. Infine, in merito al dato più triste, quello delle morti da covid, il numero segnava ieri quota 26, per un totale da inizio pandemia pari a 40.331 decessi per coronavirus.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 18 MAGGIO: NUOVO COMMENTO DI FONTANA

E nella giornata di ieri è tornato a parlare il governatore della regione Lombardia, Attilio Fontana, in merito al caso camici di cui è stato completamente scagionato. “Credo si debba interrompere questo circo mediatico che nulla a che fare con la giustizia. Contesto che il processo si sia concluso sui giornali prima di essere iniziato, con una serie di infamità sul mio conto e di notizie che avrebbero dovuto essere riservate tra me e i magistrati”, sono le parole del governatore lombardo, intervistato dai microfoni dell’emittente radiofonica Isoradio.

“Quando si diffondono tante menzogne – ha aggiunto Fontana – qualcosa resta e credo che questo sia terribile. In questo caso la cosa più indegna è stato l’accanimento politico-mediatico nei miei confronti in un momento in cui la situazione era drammatica. La considererò sempre una squallida vigliaccata”, ha concluso.











