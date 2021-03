Bollettino coronavirus Lombardia, dati 18 marzo/ Fontana: “Leggero miglioramento”

Il nuovo bollettino coronavirus della Lombardia è atteso nella serata di oggi, giovedì 18 marzo, attorno alle ore 17:30. Prima di immergerci nei nuovi dati, rivediamo brevemente il report comunicato ieri dalla Regione, quando sono emersi altri 4.490 casi di contagio, di cui 120 debolmente positivi, su un totale di 59.009 tamponi processati, di cui 38.792 molecolari e 20.217 antigenici.

La Lombardia continua quindi ad essere la regione con più casi (qui il bollettino del ministero della salute di ieri), ma il tasso di positività è calato in 24 ore di un punto percentuale, timido segnale di ripresa, così come spiegato anche ieri dal governatore Attilio Fontana. «Come sapete – le parole del presidente della Lombardia a margine della presentazione del libro “Ci abbiamo messo la faccia” del vice capo redattore dell’Agi Giovanni Lamberti – ci sono una serie di parametri che forse andranno rivisti. Il parametro dell’Rt, lo dico da mesi, si riferisce a dati vecchi, di due settimane precedenti. Io credo che dovremo aspettare quello che succederà. Mi auguro che i dati saranno buoni che ci sia la possibilità passare all’arancione anche per dare un po’ di respiro. Non anticipo niente: posso dire che vedo qualche leggero miglioramento».

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 18 MARZO: ALTRI 79 MORTI

Purtroppo resta alto il numero dei morti covid, ieri altri 79 nuovi decessi, mentre il numero di nuovi guariti/dimessi è stato di 4.422 persone. Per quanto riguarda la situazione ricoveri, continua l’incremento dei posti letto occupati nei reparti di terapia intensiva dei nosocomi regionali, ieri 16 in più nel bilancio entrate/uscite, per un totale di 781 pazienti. Negli altri reparti, invece, i ricoverati sono 6.641, dato cresciuto di 167 unità rispetto ai numeri comunicati martedì. In merito alle province con più casi, infine, Milano ha registrato ieri 1.050 nuovi contagiati di cui 447 in città, mentre a Brescia sono emersi 949 contagi, con Varese a quota 432.

