Bollettino coronavirus Lombardia, dati 18 novembre/ Rapporto test-positivi al 22%

L’ultimo bollettino coronavirus della Lombardia ha evidenziato una nuova risalita dei contagi in quella che resta la regione più colpita dalla pandemia di covid. La notizia buona, però, è che il rapporto fra positivi e test è sceso di quasi un punto percentuale, e ogni barlume di speranza deve essere sottolineato in questa fase. Fatto sta che i casi segnalati ieri sono stati ben 8.448 di cui 318 debolmente positivi e 84 scoperti a seguito di test sierologici, con un rapporto test-positivi pari al 22% (lunedì era del 22.8% con 4.128 nuovi casi). 38.283 il numero di tamponi processati per un totale dallo scorso 21 febbraio pari a 3.606.814. Purtroppo si registra un forte balzo in avanti anche dei decessi, ieri 202 contro i 99 di lunedì, numero che aggiorna il computo di vittime da nove mesi a questa parte a 19.668. Fra coloro che hanno perso la vita anche due coniugi anziani di Sesto San Giovanni, (provincia di Milano), di 83 e 82 anni, che dopo 63 anni di matrimonio sono morti tutti e due nello stesso giorno, a un’ora di distanza dall’altro.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, PREGLIASCO “CURVA CRESCE MA NON È ESPONENZIALE”

La situazione ospedaliera continua ad essere critica in Lombardia, con ben 250 ricoveri in più registrati nella giornata di ieri, per un totale di 8.151 pazienti. In terapia intensiva il numero è cresciuto di 39, portando il computo a 894 unità nei vari nosocomi regionali. Si registra comunque anche un gran numero di guariti/dimessi, ieri 4.018 (totale 157.121). A livello di province, continua ad essere Milano quella più infetta, con 2.356 nuovi casi di cui 902 nella sola città; segue Varese con ben 1.830 nuovi contagi, con Como a quota 1.024. Cala Monza, ieri 894 casi segnalati, quindi Sondrio, Mantova e tutte le altre province fino a chiudere con Lodi (93 casi). “La curva del contagio è ancora in crescita – le parole di ieri a SkyTg24 di Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli studi di Milano e direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi – ma è una crescita lineare: direi che dobbiamo aspettarci ancora una crescita e arrivare, spero, al picco entro una settimana. La curva sarebbe stata esponenziale, invece con le disposizioni abbiamo creato una curva che è una collina. Siamo nella fase di plateau e bisogna insistere, questo è fondamentale”.



