Bollettino coronavirus Lombardia, dati 18 ottobre/ Arrivano 1.400 nuovi posti letto

Il bollettino coronavirus Lombardia resta sempre uno dei più attesi della giornata. Dallo scorso 21 febbraio, da quando è scoppiata la pandemia di coronaivurs, la regione a nord della nostra penisola continua ad essere quasi stabilmente quella con più casi, e anche ieri si è registrato un nuovo record. Il bollettino coronavirus Lombardia di sabato 16 ottobre ha infatti comunicato ben 2.664 nuovi infetti in 24 ore, con 29.053 tamponi (totali test processati da inizio emergenza pari a 2.471.303): Cresce la percentuale di positivi/tamponi, ieri al 9.1% circa, mentre i nuovi decessi che sono stati registrati sono stati 13, per un computo aggiornato a 17.057 vittime. In Lombardia troviamo al momento 943 persone ricoverate con sintomi, numero in crescita di ben 109 unità nelle ultime 24 ore. 96 invece quelle che si trovano in terapia intensiva, dato che invece è aumentato di 25 pazienti rispetto alla comunicazione di venerdì. Boom di persone in isolamento domiciliare, ben 20.586, a causa dei numerosi focolai venutisi a creare negli scorsi giorni.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, MILANO, MONZA E VARESE LE PROVINCE CON PIÙ CONTAGI

Il bollettino coronavirus Lombardia ha comunicato anche i dati relativi ai nuovi guariti/dimessi, che ieri sono stati 154 che sommati a quelli degli scorsi mesi fanno un totale di 85.112, di cui 1.780 dimessi e 83.332 guariti. Per quanto riguarda le città, ancora una volta è Milano quella dove si sono registrati più casi, leggasi 1.388 di cui 634 nella sola città e il resto nellì’hinterland. Numerosi contagi anche in provincia di Monza e Brianza (+286), con Varese che segue a +218, quindi Como, Pavia, Brescia, Bergamo, Lecco, Matonva, Lodi, Sondrio e per finire Cremona, la provincia che ha fatto registrare il minor incremento (+25). Per far fronte all’emergenza, tutti gli ospedali milanesi si stanno riconvertendo in centro covid, e ieri l’assessore al welfare, Giulio Gallera, ha fatto sapere che la Giunta ha approvato una conversione di altri 1.400 posti letto negli ospedali lombardi destinati a quei pazienti a bassa intensità, che hanno di fatto superato la fase più acuta della malattia. Massimo De Rosa, consigliere regionale del M5S chiede invece “di rendere operative – le parole riportate dal quotidiano IlGiorno – le 200 Unità Speciali di Continuità Assistenziale promesse dalla Regione”. Infine le parole di Pierfrancesco Majorino (Pd), che ha spiegato che la “Regione non ha ancora provveduto a irrobustire la rete di assistenza ai positivi e alle loro famiglie”. Di seguito il bollettino coronavirus Lombardia di ieri

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 17 OTTOBRE





