Bollettino coronavirus Lombardia, dati 19 aprile/ +11 ricoveri, positività 12.5%

Il bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, martedì 19 aprile 2022, verrà comunicato come sempre dopo le ore 17:30. La regione ha iniziato ieri una nuova settimana durante la quale non si prevedono particolari variazioni rispetto all’ultimo periodo; di conseguenza ci aspettiamo anche nei prossimi giorni dei contagi stabili o in lieve calo, accompagnati da ospedalizzati in diminuzione o comunque in stallo.

Una situazione confermata anche dal bollettino coronavirus della Lombardia di ieri, quando i nuovi contagi sono stati 1.614 su 12.877 tamponi, per un tasso di positività pari al 12.5 per cento. Negli ospedali troviamo al momento 36 ricoverati in terapia intensiva, dato stabile rispetto al report di 48 ore fa, e altri 1.116 in area medica, per una crescita di 11 pazienti. Infine il dato più triste, quello relativo alle vittime da covid, ieri altre 28 per un totale da inizio pandemia pari a 39.654 decessi da coronavirus.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 19 APRILE: IL COMMENTO DI PREGLIASCO

E per parlare di covid è uscito nuovamente allo scoperto nella giornata di ieri il professor Fabrizio Pregliasco, membro della task force anti covid di regione Lombardia, nonché direttore del Galeazzi e docente di virologia della Statale di Milano. Il noto camice bianco si è soffermato in particolare sull’infezione da covid del premier Draghi, scoperta nella giornata di ieri, spiegando: “E’ probabile che Draghi abbia preso Omicron3, ora deve fare almeno 7 giorni di isolamento e gli consiglierei di prendere degli antinfiammatori due volte al giorno, anche se è asintomatico. Il vaccino è efficace sulle forme gravi mentre la copertura ha qualche riduzione nell’arco dei mesi tanto che neanche la guarigione garantisce protezione a vita”, le parole rilasciate ai microfoni del programma radiofonico, di Rai Radio1, Un Giorno da Pecora.

