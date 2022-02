Bollettino coronavirus Lombardia, dati 19 febbraio/ -129 ricoveri, positività 7.5%

Scopriamo insieme anche oggi, sabato 19 febbraio 2022, il nuovo bollettino coronavirus della Lombardia. Quella odierna sarà una giornata molto importante per la regione in quanto verranno ufficializzati i nuovi colori per la prossima settimana; il ritorno in zona bianca è vicino ma il passaggio con grande probabilità, avverrà a partire dal 28 febbraio e resterà immutato per i prossimi mesi. Del resto sia nel 2020 che nel 2021, il covid è risultato essere molto meno aggressivo in primavera ed estate, e con la presenza dei vaccini, sicuramente tale situazione favorevole si ripeterà anche per l’anno da poco iniziato.

In ogni caso la situazione in Lombardia sta volgendo lentamente alla normalità e anche il bollettino di ieri lo ha dimostrato visto che i contagi sono stati 5.413 su 71.286 tamponi anti covid. Il tasso di positività conferma la sua tendenza alla decrescita, ieri pari al 7.5 per cento, mentre le vittime da covid comunicate ieri sono state 59 per un totale da inizio pandemia pari a 38.237. Bene anche la situazione ospedaliera, con 155 ricoveri in meno in terapia intensiva (-3) e altri 1.549 in area medica (-126), mentre, per quanto riguarda la provincia di Milano, i casi emersi sono stati 1.679.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 19 FEBBRAIO: IL COMMENTO DI FONTANA

E’ nella giornata di ieri è tornato allo scoperto Attilio Fontana, governatore della Regione Lombardia. Intervistato da MiTomorrow ha fatto il punto sulla pandemia, spiegando: «Sicuramente stiamo vivendo un momento positivo sui numeri delle ospedalizzazioni – parole riportate da Affaritaliani.it – ma sottolineo, in particolare, i numeri della campagna vaccinale che ci inducono ad essere ottimisti anche se dovessimo affrontare una nuova ondata di contagi».

E ancora sulla campagna vaccinale: «La principale innovazione è stata quella di mettere insieme sanità e protezione civile, diventando così un modello per il resto del Paese. Analogamente la scelta dei grandi hub si è rivelata vincente. Per quanto riguarda il cosiddetto “riscatto”, posso solo augurarmi che la gente ormai abbia assunto la consapevolezza della difficoltà delle prime settimane dell’emergenza. Sì, siamo stati presi alla sprovvista ma era normale che fosse così. Pochi territori hanno subito un attacco violento come la Lombardia e alcune zone confinanti». Attilio Fontana ha voluto ribadire il suo ringraziamento a Guido Bertolaso: «Non finirò mai di ringraziarlo per la capacità di dirigere la campagna vaccinale, un unicum nel Paese».

