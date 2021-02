Bollettino Coronavirus Lombardia dati 19 febbraio/ Zona arancione, oggi il verdetto

Si rinnova l’ormai tradizionale appuntamento con il bollettino Coronavirus Lombardia, il report contenente tutti i dati connessi all’andamento della pandemia sul territorio regionale e riferiti alla giornata di oggi, venerdì 19 febbraio. L’aggiornamento è previsto come sempre attorno alle 18, quando saranno comunicate le statistiche principali e che ormai tutti siamo abituati a conoscere: quanti sono stati i nuovi contagi, a quale percentuale si attesta il tasso di positività, quante sono state le vittime e qual è la situazione nei nosocomi lombardi.

Ieri sono stati rilevati 2.540 nuovi casi, a fronte di 42.508 tamponi effettuati fra molecolari e antigenici. Il tasso di positività ha subìto un’impennata, passando dal 4,6% al 5,9%, mentre sono stati 55 i decessi registrati (29 quelli di mercoledì). Passando alla statistica relativa ai guariti/dimessi, sono stati 1.205 quelli registrati nell’ultima giornata. I ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono aumentati di cinque unità (368), mentre dagli altri reparti sono stati dimessi 24 pazienti (3.716). Da quando è scoppiata la pandemia, in Lombardia sono stati scoperti in totale 565.413 contagiati, con l’aggiunta, purtroppo, di 27.938 vittime.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA DATI 19 FEBBRAIO, RITORNO IN ARANCIONE?

In attesa di conoscere i nuovi dati connessi al bollettino Coronavirus Lombardia di oggi, venerdì 19 febbraio, ricordiamo che c’è grande attesa circa i dati del monitoraggio settimanale a cura dell’Istituto Superiore di Sanità, che rivelerà in quale area cromatica sarà inserita la regione. Ora come ora, la Lombardia si trova veramente in una situazione delicata, con l’indice Rt che oscilla pericolosamente attorno all’1, soglia – ormai lo sappiamo – che determina quasi automaticamente il passaggio da zona gialla a zona arancione. Intervistato da Telelombardia nelle scorse ore, il presidente Attilio Fontana ha provato a infondere ottimismo attraverso le sue dichiarazioni: “Venerdì (oggi, ndr) c’è la cabina di regia, a me sembra che la Lombardia possa rimanere in zona gialla. La risposta definitiva potrà essere data solo domani”. “I numeri giusti – ha aggiunto –? Sono sempre stati giusti, erano altri i problemi”, ritornando sulla polemica di gennaio, quando la Lombardia fu inserita in zona rossa, generando un vespaio di polemiche.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 18 FEBBRAIO





