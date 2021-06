Bollettino coronavirus Lombardia, dati 19 giugno/ Positività allo 0.3%, solo 114 casi

Il bollettino coronavirus della regione Lombardia di questo sabato, 19 giugno 2021 verrà comunicato nel tardo pomeriggio di oggi, fra le ore 17:30 e le 18:00. Scopriremo quindi fra poche ore tutti gli ultimi indicatori legati alla pandemia, numeri che purtroppo abbiamo imparato alla perfezione in questi 16 mesi di coronavirus, e che speriamo possano continuare a decrescere, così come si è visto anche nel report di ieri. Nelle scorse 24 ore sono emersi altri 114 nuovi contagi, per un tasso di positività pari allo 0.3 per cento a seguito dei 35.070 tamponi che sono stati processati fra test molecolari e antigenici.

Bollettino vaccini covid oggi 19 giugno/ Raggiunta quota 45 mln di somministrazioni

Nei nosocomi regionali troviamo al momento 427 pazienti con sintomi covid nei reparti di degenza normale, per un calo di 69 unità, mentre in terapia intensiva c’è stato un leggere rialzo, più uno rispetto a 48 ore fa, per un totale di 91 ricoverati. Infine, per quanto riguarda le province, segnaliamo 33 nuovi contagi in quel di Milano, con altri 23 a Brescia.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 18 GIUGNO/ 114 casi e 2 morti, tasso positività 0,3%

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 19 GIUGNO: LE PAROLE DI BERTOLASO

Ieri è tornato intanto a parlare Guido Bertolaso, il consulente della campagna vaccinale della regione Lombardia, ex numero uno della Protezione Civile, che ha fatto chiarezza in merito alla possibilità, per i cittadini lombardi, di spostare la data della seconda dose di vaccino nel caso in cui gli stessi avessero problemi legati alle ferie, ma sempre nel range indicato: “Ci appelliamo al buonsenso dei nostri cittadini – le parole di Bertolaso riportate ieri dall’edizione online del quotidiano IlGiorno – affinché questo eventuale spostamento si faccia solo per una ragione importante, solo nei casi necessari, per evitare di ingolfare il sistema e creare problemi nelle agende. Si dovrà fare con un preavviso di sette giorni. Si potrà spostare data, ora e centro vaccinale”. Quindi l’ex capo della Protezione Civile ha specificato che “Sarà consentita una sola modifica”, mica che a qualcuno venga in mente di spostare continuamente le date…

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 18 GIUGNO/ Dati Ministero Salute: 1.147 casi e 35 morti

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 18 GIUGNO





© RIPRODUZIONE RISERVATA