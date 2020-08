Bollettino coronavirus Lombardia, dati 2 agosto/ Ancora boom di guariti, +110

Fra poche ore verrà emesso il nuovo bollettino della regione Lombardia riguardante l’epidemia di coronavirus. Scopriremo anche oggi, domenica 2 agosto, i dati riguardanti i nuovi contagi, i guariti, ed eventuali vittime. Quella di ieri è stata una giornata senza dubbio positiva, visto che i contagi sono scesi rispetto a venerdì, per un totale di 55 nuovi casi scoperti, di cui 9 considerati debolmente positivi e 13 invece a seguito dei test sierologici. Altro dato positivo è quello riguardante i guariti, che ieri sono cresciuti di ben 110 unità, mentre per quanto riguarda la situazione negli ospedali regionali, sono stati registrati dieci nuovi ricoveri e due nuovi pazienti in terapia intensiva. La provincia più infetta risulta essere al momento quella di Milano, con 17 nuovi contagiati di cui nove in città. Seguono Bergamo e Brescia con 11 casi a testa. Più staccata troviamo Monza e Brianza a quota 5, quindi Varese a 3, Mantova e Pavia a 2, un nuovo caso a Cremona, Como, Lodi e Sondrio, e infine zero infetti in provincia di Lecco.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, PRECISAZIONE SU ORDINANZA TRASPORTI

Dal primo agosto è in vigore una nuova ordinanza che regolamenta fra le altre cose il trasporto pubblico, e in cui si specifica che si possono occupare tutti i posti a sedere e il 50% di quelli in piedi. Nonostante il passo indietro del ministro Speranza su tale disposizione, il Pirellone ha fatto sapere in data 1 agosto attraverso una nota: «In relazione all’ordinanza firmata ieri (31 luglio ndr) dal presidente della Regione Lombardia e in vigore da oggi (ieri ndr), per quanto riguarda il trasporto pubblico locale alla luce della nuova ordinanza emanata in data odierna dal ministro della Salute Regione Lombardia, in attesa di valutare in maniera specifica e puntuale i contenuti di quanto previsto dalla nuova disposizione ministeriale e nell’ottica di un proficuo confronto da avviare in tempi rapidissimi con il Governo e con la Conferenza delle Regioni, conferma la propria ordinanza».

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 1 AGOSTO





