Bollettino coronavirus Lombardia, dati 2 aprile/ Più di 200 morti in 48 ore

Facciamo il punto sulla situazione covid in Lombardia con il nuovo bollettino coronavirus di oggi, venerdì 2 aprile 2021. Dal report comunicato ieri dal Pirellone, la situazione resta ancora molto delicata nella regione di Fontana, visto che i nuovi casi emersi sono stati 4.483 a fronte di 58.888 tamponi processati, con un tasso di positività salito a quota 7.6%, un punto percentuale superiore alla media nazionale. Giungono comunque buone nuove dal fronte ospedaliero, dove in terapia intensiva si sono liberati tre posti (totale 860 ricoveri), nonché 210 in degenza normale, dove troviamo 6.823 persone con il covid.

Ma è tragico il numero delle vittime, ben 127 in sole 24 ore (totale da inizio emergenza 30.862), sintomo di come gli ospedali stiano gestendo i pazienti in modalità “full”. Infine, diamo uno sguardo alle province che hanno fatto registrare più casi, leggasi Milano a quota 1.085, poi Brescia a 613 e Varese a 501.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 2 APRILE, PRESENTATO PORTALE PER VACCINAZIONE

Un forte aiuto arriverà dall’accelerazione della campagna di vaccinazione, dopo che ieri è stato presentato il nuovo portale in collaborazione con Poste Italiane, che servirà appunto per registrarsi e accedere al vaccino. “La quantità di vaccini necessari per fare la campagna di massa – ha spiegato ieri a riguardo il governatore Fontana – dovrebbero arrivare intorno al 13-14 aprile e quindi a partire da quella data potremo cominciare”. Da oggi scatterà la ricerca degli over 80 ‘invisibili’: “Sono circa 70mila, verranno contattati da Ats e con gli elenchi anche grazie ai sindaci, prossimamente. Tutti quanti saranno vaccinati, ma bisognerà capire se sono contrari o se non sono riusciti ad aderire”. Infine Fontana ha confermato la permanenza della Lombardia in zona rossa almeno per un’altra settimana: “Venerdì (oggi ndr) potremo fare il punto della situazione. Certi dati stanno migliorando, come l’Rt che si è abbassato in maniera considerevole, ma abbiamo ancora valutazioni negative legate a occupazione di ospedali e terapie intensive. Fino a venerdì sicuramente lo saremo e penso che lo saremo per tutta la settimana di Pasqua. Mi auguro che finito il periodo delle vacanze pasquali si possa ricominciare a respirare”.

