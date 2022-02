Bollettino coronavirus Lombardia, dati 2 febbraio/ Positività 8.3%, +12 ricoveri

Atteso in serata il bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, mercoledì 2 febbraio 2022. La regione sta attraversando un periodo senza dubbio positivo, è riuscita ad attraversare tutto sommato l’inverno in maniera indenne, ed ha mantenuto il giallo senza venire “declassata” in arancione. Giallo che fra qualche settimana potrebbe tornare bianco, così come evidenziato anche dai dati epidemiologici degli ultimi report, a cominciare dal bollettino di ieri, quando i nuovi casi sono stati 19.389 su 231.218 tamponi analizzati fra antigenici rapidi e molecolari.

COVID/ Ecco perché dire "sarà solo un'influenza" per alcuni non è tranquillizzante

Il tasso di positività si conferma tendente al ribasso, ieri pari all’8.3 per cento, mentre il numero dei morti continua ad essere piuttosto pesante, visto che, stando all’ultimo report, i deceduti per covid sono stati 57, per un computo aggiornato dal 20 febbraio 2020 pari a 37.241. C’è comunque da sorridere vedendo i numeri degli ospedalizzati, visto che i nosocomi lombardi stanno continuando, seppur lentamente, a svuotarsi; ad oggi vi sono 235 pazienti in terapia intensiva, -16, e altri 3.044 in area medica (+28).

Bollettino coronavirus Ministero Salute 2 febbraio/ -75 ricoveri, positività 10.1%

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 2 FEBBRAIO: IL PUNTO SUGLI OVER 50 NO VAX

Intanto da ieri è scattato l’obbligo del vaccino anti covid per tutti gli over 50, e in Lombardia il dato varia fra i 173mila e i 330mila, a seconda che si prendano in considerazione i numeri dell’Istat o della struttura commissariale nazionale. Secondo il governo, gli over 50 lombardi sono in totale 4.7 milioni, mentre per l’Istat sono circa 4.5.

Stando alla direzione Welfare, 4.3 milioni sono gli over 50 che hanno già completato il ciclo vaccinale o che hanno almeno una dose, di conseguenza, a seconda di quali numeri si prenda in considerazione, si torna al gap di cui sopra pari a 173/330mila cittadini lombardi dai 50 anni in su che devono essere ancora vaccinati. Per venire incontro a questo gruppo di irriducibili, Palazzo della Scintille, come fatto sapere dal Politecnico di Milano, ha deciso di attivare una corsia preferenziale per questa categoria, permettendo la vaccinazione senza prenotazione ma solamente a chi deve ricevere la prima dose.

LOMBARDIA, BOLLETTINO CORONAVIRUS 1 FEBBRAIO/ 19.389 casi, 57 morti, -16 terapie int.

© RIPRODUZIONE RISERVATA