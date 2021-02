Bollettino coronavirus Lombardia, dati 2 febbraio/ Tasso di positività al 6.9%

E’ martedì 2 febbraio 2021 e nella serata di oggi, come ormai da prassi da quasi un anno a questa parte, è atteso il bollettino coronavirus della regione Lombardia, il report ufficiale in cui scopriremo quanti contagi sono emersi nelle ultime 24 ore, quindi la situazione ospedaliera e il dato più triste, quello relativo alle vittime. Prima di analizzare i nuovi dati, rivediamo velocemente i numeri di ieri, che hanno evidenziato 1.093 nuovi contagi su 17.151 tamponi processati.

Il tasso di positività è salito al 6.9% ma come sempre la giornata di lunedì è poco indicativa in quanto nel weekend vengono processati molti meno tamponi. I test analizzati sono in totale 5.682.564 dallo scorso 21 febbraio mentre le vittime hanno superato quota 27mila, per l’esattezza 27.150, alla luce anche delle 52 segnalate nella giornata di ieri. Bene la situazione ospedaliera, con 14 persone ricoverate in meno in degenza ordinaria (totale 3.489 posti letto occupati), ma aumenta di 9 invece il numero di ricoveri in terapia intensiva, portandosi a 371.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 2 FEBBRAIO, L’APPELLO DI FONTANA

A livello di province il bollettino coronavirus della regione Lombardia di ieri ha evidenziato ancora una volta come sia stata Milano la provincia con più casi, per l’esattezza 305 (di cui 156 in città), seguita da Varese a quota 223 e Brescia a 169. Chiudono Lodi e Sondrio con rispettivamente 10 e un solo nuovo caso segnalato. Intanto la Lombardia è tornata ufficialmente in zona gialla dalla giornata di ieri, e il governatore Fontana ha invitato i suoi concittadini a mantenere un atteggiamento cauto, rispettando le regole di base, a cominciare dall’indossare le mascherine e dal mantenere il distanziamento: “Oltre alla responsabilità dei singoli – le parole scritte dal presidente lombardo su Facebook – è necessaria la massima collaborazione di sindaci e delle Prefetture affinché vigilino sugli assembramenti. Non si può tornare indietro. L’economia è già fortemente compromessa e non possiamo permetterci nuove chiusure”.

