Bollettino coronavirus Lombardia, dati 2 giugno/ 220 ricoveri in terapia intensiva

Il bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, mercoledì 2 giugno 2021, verrà comunicato come sempre dalla regione attorno alle ore 17:00. La cabina di regia lombarda ci aggiornerà quindi sui nuovi contagi emersi, le vittime, l’indice di positività e la situazione ospedaliera, tutti indicatori che purtroppo abbiamo imparato a conoscere bene da più di un anno a questa parte.

Sole uccide Covid in 10-20 secondi/ Lo studio "Ma servono anche mascherine e vaccini"

Il bollettino di ieri è stato ancora una volta positivo, visto che i contagi emersi sono stati solo 461 a fronte di 35.716 tamponi analizzati. Il tasso di positività, il rapporto fra contagi e test processati, è stato invece pari all’1.2%, numero molto positivo e in linea con quello nazionale, mentre le vittime sono state sotto le 10 unità, precisamente 9, per un totale di 33.620 decessi in Lombardia da quando è scoppiata la pandemia, lo scorso 20 febbraio 2020. Continua anche l’alleggerimento della pressione ospedaliera, con le terapie intensive che registrano ad oggi 220 pazienti, meno 14 rispetto all’ultimo bollettino, mentre nei reparti ordinari c’è stato stranamente un aumento di ricoveri, +22, per un totale di 1.073 ricoverati con covid, anche se non è da escludere qualche errore di conteggio nei giorni scorsi. Infine, a livello provinciale, si segnalano 123 casi a Milano, seguita da Varese con 120 nuovi casi, e infine da Monza e Brianza a quota 42.

Bollettino vaccini covid oggi 2 giugno/ 35.4 milioni di dosi inoculate, immuni 12.2

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 2 GIUGNO: IL COMMENTO DI FONTANA

Nella giornata di ieri è tornato a parlare il presidente Attilio Fontana, che ha ribadito come la zona bianca sia sempre più vicina per tutti i cittadini lombardi: “Da oggi ristoranti e bar possono ospitare i clienti anche all’interno, sia a pranzo che a cena – le parole del governatore lombardo su Facebook, a didascalia di una foto che lo ritrae in un bar in piazza Lombardia, nei pressi del palazzo della Regione – i dati della Lombardia confermano la discesa dei contagi. La fascia bianca si avvicina e finalmente potremo anticipare anche l’abolizione del coprifuoco”.

LOMBARDIA, BOLLETTINO CORONAVIRUS 1 GIUGNO/ 9 morti, 461 casi, -14 terapie intensive

La Lombardia sta registrando numeri molto positivi nell’ultimo mese, grazie ad una campagna vaccinale massiccia che le ha permesso di somministrare la prima dose a milioni di lombardi in breve periodo. E da oggi sono scattate anche le vaccinazioni per l’ultima fascia, quella dai 12 anni in su, in attesa poi che si capisca dove poter vaccinare i più giovani.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 1 GIUGNO





© RIPRODUZIONE RISERVATA