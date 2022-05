Bollettino coronavirus Lombardia, dati 2 maggio/ -41 ricoveri, positività 12.8%

Facciamo il punto sulla pandemia di covid in Lombardia con il nuovo bollettino coronavirus di oggi, lunedì 2 maggio 2022. Passato il weekend è tempo di vedere come sta evolvendo la curva pandemica in regione e come sempre il report odierno sarà leggermente “in difetto” per via dei minori tamponi processati nel weekend. In attesa di tutti i nuovi dati ufficiali andiamo a rivedere il bollettino coronavirus Lombardia di ieri, quando i nuovi contagiati comunicati sono stati in totale 5.254 a fronte di 40.954 tamponi processati, sia molecolari quanto antigenici rapidi.

Il tasso di positività è stato pari al 12.8 per cento, mentre il numero di vittime da covid ieri è stato pari a 45, per un totale di 39.980 da quando è scoppiata la pandemia, il 20 febbraio di due anni fa. Infine la situazione negli ospedali lombardi, dove ad oggi troviamo 36 pazienti ricoverati in terapia intensiva e altri 1.183 in area medica, per una variazione rispetto al precedente bollettino coronavirus pari a +3 e -44.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 2 MAGGIO: LE PAROLE DI PREGLIASCO

La situazione coronavirus in Lombardia, così come nel resto d’Italia, continua quindi ad essere positiva, nonostante il covid stia circolando ancora in maniera importante. Ma cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi mesi, e soprattutto durante l’autunno 2022? Una domanda complicata a cui ha cercato di dare una risposta il professore Fabrizio Pregliasco, membro della task force anti covid di regione Lombardia, quindi direttore dell’ospedale Galeazzi di Milano, e docente di virologia alla Statale.

Intervistato nella giornata di ieri dai microfoni dell’Adnkronos Salute, ha spiegato: “È chiaro che dovremo convivere col virus e che si abbasserà l’attenzione ma confido nell’uso dei farmaci disponibili e facilmente prescrivibili dal medico di famiglia, somministrabili dunque all’inizio dei sintomi e in campagne vaccinali parallele a quelle dell’influenza con vaccini aggiornati”.

