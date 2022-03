Bollettino coronavirus Lombardia, dati 2 marzo/ Positività 6.7%, -45 ricoveri

Il bollettino coronavirus della regione Lombardia con tutti i dati di oggi, mercoledì 2 marzo 2022, sarà comunicato nel pomeriggio, e confermerà anche oggi la tendenza decisamente positiva iniziata di fatto un mese e mezzo fa. I contagi in regione sono iniziati a scemare attorno alla metà di gennaio, dopo aver raggiunto il picco della quarta ondata, e con il lento migliorare di tutti i principali indicatori la Lombardia ha potuto lasciare la zona gialla, entrando in fascia bianca.

Del resto tutti i numeri sono decisamente positivi in regione, così come è stato confermato anche dal bollettino di ieri quando i contagi emersi sono stati 5.746 su 85.660 tamponi processati, per un tasso di positività pari al 6.7 per cento. Il numero dei morti da covid resta ancora alto, ieri altri 22 decessi per coronavirus, mentre, negli ospedali lombardi, sta proseguendo il lento svuotamento dei reparti covid. Ad oggi, infatti, troviamo solamente 97 persone ricoverate in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri), e altre 1.007 in area medica, per una decrescita pari a 45 allettati.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 2 MARZO: SCATTATE LE QUARTE DOSI

E a partire dalla giornata di ieri, 1 marzo 2022, sono scattate anche in Lombardia le somministrazioni delle quarte dosi di vaccino anti covid. Così come da calendario le inoculazioni hanno riguardato “persone con marcata compromissione della risposta immunitaria”, spiega il ministero della salute, e ciò significa circa 190mila lombardi fra donne e uomini. “I destinatari della quarta dose di richiamo – aveva spiegato negli scorsi giorni il welfare della regione Lombardia – sono i soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria dai 12 anni in su che abbiano già completato il ciclo vaccinale primario con tre dosi, di cui la terza addizionale, dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi dalla dose addizionale”.

Più nel dettaglio si tratta di “soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria per cause legate a malattia o a trattamenti farmacologici, e alle persone sottoposte a trapianto di organo solido”. I pazienti destinatari della quarta dose possono ricevere l’ulteriore booster “nel rispetto della distanza di 120 giorni dall’ultima somministrazione. In alternativa – si legge in una nota della Regione – i cittadini potranno rivolgersi direttamente agli hub vaccinali diffusi sul territorio, presentando idonea documentazione” oppure attraverso la classica prenotazione via portale.



