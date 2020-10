Bollettino coronavirus Lombardia/ Dati 2 ottobre: contagi in netto rialzo

Contagi in netto rialzo nell’ultimo bollettino coronavirus della Lombardia. Come vi abbiamo raccontato, ieri la Regione ha registrato 324 nuovi casi positivi, dato in crescita rispetto a mercoledì. C’è da mettere in risalto la crescita di tamponi processati, a quota 24.691, ma guai ad abbassare la guardia. Dei 324 nuovi infettati, 49 sono debolmente positivi mentre 7 sono stati individuati a seguito di test sierologici. Questo il bilancio di nuovi contagiati su base provinciale: +168 nella provincia di Milano, +18 nella provincia di Bergamo, +25 nella provincia di Brescia, +9 nella provincia di Como, +1 nella provincia di Cremona, +1 nella provincia di Lecco, +8 nella provincia di Lodi, +5 nella provincia di Mantova, +22 nella provincia di Monza e Brianza, +20 nella provincia di Pavia, +1 nella provincia di Sondrio, +39 nella provincia di Varese. Riflettori accesi sulla situazione di Milano: solo in città sono stati rilevati 110 infettati in più rispetto a mercoledì.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: LE ULTIME NOTIZIE

Purtroppo nel bollettino coronavirus della Lombardia di ieri sono stati registrati 5 nuovi decessi: il bilancio totale è salito a 16.960 vittime per Covid-19. Buon passo in avanti per quanto riguarda i guariti/dimessi, +212 per un totale di 80.924. Infine, il dato dei ricoverati negli ospedali della Lombardia: +1 paziente in terapia intensiva (35), -8 pazienti negli altri reparti Covid (298).

Arrivano importanti aggiornamenti sulla campagna delle vaccinazioni antinfluenzali. L’assessore al Welfare Giulio Gallera ha reso noto che partirà nel corso della seconda metà di ottobre. Prendono parte alla campagna quasi 5 mila medici di famiglia e 528 Comuni, che hanno messo a disposizione più di 70°0 spazi per supportare le operazioni. Gallera ha messo in risalto che la Regione ha acquistato «l’80% delle dosi in più rispetto all’anno scorso: si tratta di prodotti innovativi, ad altissima protezione per i più fragili e gli ospiti delle Rsa, vaccini quadrivalenti per gli over 60 e gli operatori sanitari e dosi spray per i bambini», riporta Il Giorno.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: DATI 1 OTTOBRE





