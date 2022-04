Bollettino coronavirus Lombardia, dati 20 aprile/ Positività 10.6%, +30 ricoveri

Scopriamo insieme il bollettino coronavirus della regione Lombardia aggiornato ad oggi, mercoledì 20 aprile 2022. Quando mancano solo dieci giorni al nuovo allentamento delle misure di restrizione, fra cui le mascherine al chiuso, continua ad essere tutto sommato tranquilla la situazione in Lombardia, la regione che, come ci ricordiamo spesso e volentieri, è quella che ha pagato il più alto prezzo la pandemia. Il nuovo bollettino coronavirus della Lombardia verrà comunicato nella serata di oggi, nel frattempo diamo uno sguardo veloce al report di ieri, quando i nuovi casi comunicati sono stati in totale 2.329 su 21.875 tamponi processati, sia molecolari quanto antigenici.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 20 aprile/ Boom ricoverati, +285 pazienti

Il tasso di positività, l’incidenza dei contagi sul numero di test elaborati, è stato pari al 10.6 per cento, mentre, il numero il numero di morti da covid è stato ieri pari a 4 per un totale di 39.658. Chiudiamo con il consueto sguardo agli ospedali lombardi, a cominciare dai pazienti ricoverati in terapia intensiva, ad oggi 35, per una decrescita di una unità. In area medica, invece, il numero segna quota 1.147, più 31 allettati rispetto alla precedente comunicazione.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 19 APRILE/ +4 morti, +30 ricoverati

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 20 APRILE: IL COMMENTO DI PREGLIASCO

E nella giornata di ieri è tornato a parlare il professor Fabrizio Pregliasco, membro della task force anti covid di Regione Lombardia, nonché stimato virologo, docente universitario e direttore dell’ospedale Galeazzi di Milano. Pregliasco si è soffermato in particolare su un recente studio giunto da Honk Kong secondo cui Omicron 2 sarebbe mortale quanto le precedenti varianti di covid. Questi dati “evidenziano ciò che vediamo anche in Italia – le parole all’agenzia Adnkronos – cioè che la malattia non si è raffreddorizzata diventando Omicron 2. Di sicuro la vaccinazione dimostra assolutamente un’oggettiva riduzione degli effetti più pesanti dell’infezione, ma i non vaccinati sembrano avere un rischio di mortalità simile”.

CORONAVIRUS ITALIA, BOLLETTINO SALUTE 19 APRILE/ 127 morti, 27214 casi, +274 ricoveri

E ancora: “Questa Pasqua sarà un banco di prova”, invitando poi a “usare buon senso, attenzione e una progressività nel riprendere la normalità. Perché davvero il virus c’è ancora. Questi dati da Hong Kong – ha concluso – dimostrano che può ancora far male e in effetti fa male: ce lo dicono le centinaia di morti al giorno che vediamo nel nostro Paese”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA