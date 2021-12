Bollettino coronavirus Lombardia, dati 20 dicembre/ +8 ricoveri, positività 4%

E’ giunto il momento di andare ad analizzare il bollettino coronavirus della regione Lombardia di oggi, lunedì 20 dicembre 2021. Anche nelle prossime ore, in questa settimana tipicamente natalizia, scopriremo come è evoluta la curva dei contagi nella regione che più a pagato il conto al covid, ma che dalla scorsa primavera, grazie ad una campagna di vaccinazione di massa, ha visto i numeri lentamente migliorare, garantendosi diversi mesi di zona bianca ininterrottamente.

Anche la Lombardia, comunque, sta vedendo tutti gli indicatori della pandemia peggiorare nell’ultimo mese, così come è stato confermato anche dal bollettino di ieri, quando i contagi emersi sono stati in totale 5.397 su 132.959 tamponi processati, per un tasso di positività pari al 4 per cento. Negli ospedali continua la lenta e costante crescita dei pazienti, e ad oggi vi sono 160 ricoverati in terapia intensiva e altri 1.225 in area medica, doppio dato cresciuto rispettivamente di 6 e 2 unità. Infine il numero dei morti da covid, ieri altri 18 per un totale da inizio pandemia pari a 34.736.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 20 DICEMBRE: A MILANO PRENOTAZIONI VOLI IN FORTE CALO

I contagi continuano quindi ad aumentare e fra egli effetti negativi anche quello di una riduzione netta rispetto agli anni scorsi delle prenotazioni dei voli. La variante Omicron e le nuove restrizioni introdotte dal governo per chi entra in Italia dall’estero, leggasi tampone negativo anche per i vaccinati, hanno fatto calare i voli prenotati dalla Lombardia verso i paesi stranieri e viceversa.

Come scritto ieri dal Corriere della Sera, a Milano è evidente il segno meno in vista di Natale e Capodanno, e se fino a poche settimane fa erano molti gli italiani che stavano programmando un viaggio oltre i confini, magari al caldo, e viceversa, erano diversi gli stranieri pronti a mettere piede nel nostro Paese, ora questa tendenza si è decisamente invertita. Johan Lundgren, amministratore delegato di easyJet (prima compagnia all’aeroporto di Malpensa), aveva spiegato pochi giorni fa sempre al Corriere che la decisione di imporre i tamponi per i vaccinati «creerà problemi a milioni di persone che si stanno preparando a viaggiare per le vacanze, per festeggiare con i propri cari» e «non aiuta le prenotazioni: riteniamo che nelle prossime 2-5 settimane ci sarà qualche impatto e quindi magari potremmo essere costretti a intervenire, anche con le cancellazioni». E così è stato.

