Bollettino coronavirus Lombardia/ Dati 20 febbraio, Moratti esulta per zona gialla

E’ tutto pronto per il nuovo bollettino coronavirus della Lombardia: attorno alle ore 17.00 di oggi conosceremo i dati sull’emergenza sanitaria aggiornati al 20 febbraio 2021. Come vi abbiamo raccontato, ieri sono stati annotati 3.724 nuovi casi positivi su quasi 52 mila tamponi processati tra antigenici e molecolari. 33 i nuovi decessi, mentre il conto dei guariti è salito di 1.875 unità. In rialzo la percentuale dei positivi sui tamponi effettuati, ieri al 7,1%, mentre aumentano i ricoverati sia in terapia intensiva (+5) che negli altri reparti Covid (+17)

Questo l’incremento di casi positivi per provincia: 785 nuovi casi in provincia di Milano (di cui Milano città +325), 240 in provincia di Bergamo, 787 in provincia di Brescia, 295 in provincia di Como, 100 in provincia di Cremona, 108 in provincia di Lecco, 27 in provincia di Lodi, 140 in provincia di Mantova, 462 in provincia di Monza e Brianza, 166 in provincia di Pavia, 24 in provincia di Sondrio e 528 in provincia di Varese.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: LE ULTIME NOTIZIE

Ieri è stata confermata la zona gialla per la Lombardia ed è grande la soddisfazione in Regione. Il presidente Attilio Fontana si è congratulato con i cittadini per i comportamenti tenuti, chiedendo di non abbassare la guardia, mentre l’assessore al Welfare Letizia Moratti ha evidenziato che la zona gialla è importante per garantire la laboriosità del tessuto lombardo, riconoscendo così «l’impegno di tutti i cittadini nell’osservare scrupolosamente le regole anti contagio dettate dal Ministero della Salute, confermando che soltanto uniti potremo sconfiggere la pandemia». La vice di Fontana ha poi aggiunto in una nota: «Sono molto contenta del grande lavoro svolto dal commissario Guido Bertolaso che ha consentito l’avvio della campagna di vaccinazione con numeri al di sopra delle aspettative. Con questi risultati stiamo realizzando un autentico cambio di marcia per la nostra regione».

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: DATI 19 FEBBRAIO





