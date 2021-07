Bollettino coronavirus Lombardia, dati 20 luglio/ 11 milioni di vaccinati in regione

Il bollettino coronavirus della regione Lombardia di oggi, martedì 20 luglio, confermerà quasi sicuramente i dati in rialzo comunicati con il report di ieri, quando i nuovi casi di positività sono stati 208 a fronte di 11.621 tamponi analizzati, sia molecolari che antigenici. Il tasso di positività è stato dell’1.7%, al di sotto di più di mezzo punto percentuale rispetto alla media nazionale, (2.3), e si è registrato anche un calo di pazienti nelle terapie intensive, dove al momento troviamo 30 persone ricoverate, una in meno rispetto a 48 ore fa; di contro, è cresciuto il dato riguardante i posti letto occupati nei reparti ordinari, leggasi 138, +3.

Da registrare anche un segno più nel computo dei decessi, uno in più rispetto alla precedente comunicazione per un totale di vittime da covid in Lombardia pari a 33.810. Infine, a livello provinciale, si segnalano 100 nuovi casi a Milano, di cui 64 in città, quindi 41 a Varese, 10 a Mantova e Cremona e poi via via tutte le altre zone della regione, fino ad arrivare a Sondrio, che non ha registrato positivi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 20 LUGLIO, MORATTI FA IL PUNTO SUI VACCINI

Ieri è tornata allo scoperto la vicepresidente della regione Lombardia, Letizia Moratti, assessore al welfare, che aggiornando i dati della campagna vaccinale ha spiegato: «Oggi (ieri ndr) la Lombardia supera 11 milioni di somministrazioni e fra pochi giorni toccheremo il traguardo dei 7 milioni di aderenti. La visita del colonnello Zullino (coordinatore regionale delle Forze Armate e direttore del Centro ospedaliero militare di Baggio ndr) nella sede di Regione è stata l’occasione per riconoscere all’impegno dei militari un valore aggiunto straordinario all’altrettanto straordinaria campagna vaccinale in atto in Lombardia».

Quindi la Moratti ha lanciato un appello: «Siamo in una fase cruciale di questa storica missione per questa ragione ora rivolgo nuovamente un accorato appello a tutti coloro che ancora non si sono vaccinati affinché vi provvedano con fiducia e senza tentennamenti. Penso agli over 60, la categoria più a rischio. Ma anche agli adolescenti e giovani, alle loro famiglie e a tutto il personale scolastico, che dopo l’estate desiderano, come tutti noi del resto, un ritorno alla scuola in presenza».



