Bollettino coronavirus Lombardia, dati 20 maggio/ 33.400 morti da inizio pandemia

Il bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, giovedì 20 maggio 2021, verrà comunicato dalla regione dopo le ore 17:30. Sarà il momento in cui scopriremo l’evolversi dei contagi in quella zona, a cominciare appunto dai nuovi casi, passando dalle vittime e arrivando fino alla situazione ospedaliera. In attesa di tutti i dati aggiornati, rileggiamo il bollettino della Lombardia di ieri, quando ancora una volta sono emersi numeri positivi. I nuovi contagiati sono stati in totale 936 su 33.030 tamponi analizzati, il che significa che il tasso di positività è stato di 2.8%, in rialzo rispetto a 48 ore fa, che era sotto il 2%, ma decisamente di buon auspicio.

Vaccino covid fa paura ai malati di tumore/ “L'11% lo ha rifiutato, trend pericoloso”

Per quanto riguarda le vittime, in Lombardia sono stati registrati ieri 25 morti da covid, per un totale da inizio pandemia pari a 33.416, mentre, a livello ospedaliero, segnaliamo un nuovo doppio calo: in terapia intensiva vi sono al momento ricoverate 337 persone, 16 in meno rispetto a ieri, mentre nei reparti di degenza ordinaria il dato è pari a 1.920 meno 72. Infine, a livello provinciale, Milano è sempre la zona che registra più casi, leggasi 230, seguita da Varese a quota 158, con Brescia invece a 104 nuovi contagi.

"Denise Pipitone in auto con 3 persone"/ Lettera a Chi l'ha visto "so cos'è successo"

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 20 MAGGIO: AL VIA VACCINAZIONI AI 40ENNI

In attesa del nuovo report è scattata dalla mezzanotte di ieri la prenotazione dei quarantenni, coloro che sono nati dal 1981 al 1972 e che potranno registrarsi collegandosi al portale gestito da Poste Italiane, e che verranno vaccinati durante il mese di giugno. Come sempre verrà richiesto il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria, e verranno fornite varie proposte di orari e date nei luoghi vicini a quello di residenza. Una volta che verrà effettuata la scelta, si inserirà il numero di telefono del cellulare e si attenderà l’ok.

DENISE PIPITONE, EX PROCURATORE DI PISA/ "Anna Corona sapeva di essere intercettata"

Intanto, a partire dal 15 giugno prossimo riapriranno i parchi dei divertimenti a cominciare da Gardaland, il più grande d’Italia, sito a cavallo del confine fra Lombardia a Veneto: “Siamo davvero felici di tornare finalmente ad accogliere i nostri ospiti e poter offrire loro giornate di divertimento e svago”, le parole di Aldo Maria Vigevani, Amministratore Delegato di Gardaland, che poi ha spiegato che ad attendere gli ospiti vi sarà “una grande e attesissima novità, Legoland Water Park Gardaland, il primo Parco Acquatico Legoland in Europa e il quinto nel mondo”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 19 MAGGIO





© RIPRODUZIONE RISERVATA