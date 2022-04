Bollettino coronavirus Lombardia, dati 21 aprile/ Positività 14.2%, +25 ricoveri

Il bollettino coronavirus della regione Lombardia di oggi, giovedì 21 aprile 2022, sarà comunicato nel pomeriggio di oggi. Ancora una volta scopriremo l’evolversi della curva pandemica in Regione, pandemia che sta lentamente preparandosi all’estate, andando in letargo. Questi sembrerebbero essere per lo meno i segnali dell’ultima settimana, con i contagi che sono tornati a calare dopo un rialzo durato circa un mese, e che fanno prospettare un periodo di assoluta tranquillità.

In attese di conferme o meno di questo trend, rivediamo il bollettino coronavirus della Lombardia di ieri, quando i nuovi casi di covid sono stati 14.065 su 99.023 tamponi, per un tasso di positività del 14.2 per cento. Nei nosocomi lombardi troviamo al momento 1.169 ricoverati in area medica, in crescita di 22 pazienti, e altri 38 in terapia intensiva, per un incremento di 3 unità. Infine il dato più triste del bollettino coronavirus Lombardia, quello dei morti, ieri altri 24 per un totale dal 20 febbraio 2020 pari a 39.682 decessi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 21 APRILE: 300MILA VACCINAZIONI NELLE FARMACIE

Intanto sono emersi i dati relativi alle vaccinazioni eseguite nelle farmacie della Lombardia negli ultimi 5 mesi, precisamente dal 10 novembre 2021 al 18 aprile 2022. In totale sono state più di 300mila le inoculazioni anti covid in 502 diverse farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale, così come riferisce la Federazione Ordini farmacisti della Lombardia – delle quali 32.390 nell’ultimo mese.

“Questi numeri – sono le parole di Andrea Mandelli, presidente della Federazione, riportate da Skytg24.it – testimoniano la grande fiducia dei cittadini lombardi nei confronti dei farmacisti e confermano quanto la farmacia rappresenti il riferimento più prossimo e facilmente accessibile alle persone, in particolar modo agli anziani e ai fragili, le categorie maggiormente interessate dalla vaccinazione. Ringrazio i colleghi farmacisti per l’importante contributo alla collettività in termini di competenza, impegno e vicinanza alle persone, contributo che continua ad essere determinante anche in questa nuova fase della campagna vaccinale”.

