Bollettino Coronavirus Lombardia dati 21 aprile/ Tasso di positività al 3,5%

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con il bollettino Coronavirus Lombardia di oggi, mercoledì 21 aprile 2021, che contribuirà a fornire un quadro aggiornato della situazione pandemica a livello regionale, tanto in termini di contagi, quanto in termini di ricoveri ospedalieri e di decessi. Intanto, volgiamo lo sguardo ai dati di ieri, che hanno registrato 1.670 nuovi positivi (di cui 72 debolmente positivi) a fronte di 46.901 tamponi processati tra molecolari e antigenici, con una diminuzione del tasso di positività, passato dal 5,5% al 3,5% odierno.

EMA, OK A JOHNSON&JOHNSON/ "Ora capiamo a chi darlo, probabili over 60 e solo uomini"

I guariti/dimessi sono invece stati 2.816, per un totale di 693.524 dagli esordi della pandemia. In aumento rispetto alle ultime 24 ore anche il dato relativo ai decessi: lunedì erano stati 55, ieri sono stati 67. Sul fronte ospedaliero tornano a salire di 16 unità i ricoverati nei reparti Covid, per un totale di 4.639 degenti. Diminuiscono invece i degenti nei reparti di terapia intensiva, in tutto 675 e in calo di 33 unità rispetto a lunedì. Il triste primato di zona più colpita è spettato ancora una volta a Milano e provincia con 454 casi, di cui 200 a Milano città, davanti a Varese (291).

VACCINO JOHNSON & JOHNSON: EFFETTI COLLATERALI/ Con questi sintomi chiamate il medico

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa di conoscere i dati del bollettino Coronavirus Lombardia di oggi, mercoledì 21 aprile 2021, riportiamo le parole di Attilio Fontana, governatore regionale: “Per quanto riguarda la riapertura del trasporto pubblico, i tavoli con le prefetture sono sempre aperti, ma dobbiamo risolvere il problema dell’equazione insostenibile che vede le scuole al 100 per cento in presenza e la copertura dei treni al cinquanta”. Una criticità poi risolta nelle scorse ore: da lunedì in Lombardia anche le scuole secondarie saranno in presenza, ma solo per almeno il sessanta per cento della popolazione studentesca e, da settembre, fino al cento per cento. Per ciò che concerne il colore della sua regione, Fontana resta fiducioso: “I numeri stanno gradualmente migliorando. Sicuramente, se le cose dovessero continuare a migliorare come in questi giorni, ci sono buone possibilità che si ritorni gialli”. Prudenza e scaramanzie non sono mai troppe, però, numeri alla mano, secondo il presidente della Lombardia è lecito confidare in un miglioramento della situazione cromatica.

Scalfarotto "Ue esporta 40% vaccini che produce"/ E l'Italia è nel caos per i ritardi

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: DATI 20 APRILE





© RIPRODUZIONE RISERVATA