Bollettino coronavirus Lombardia, dati 21 dicembre/ +40 morti, positività al 4.5%

Quanti sono stati i contagiati di oggi in Lombardia? Come sempre lo scopriremo dopo le ore 17:00, quando verrà comunicato il nuovo bollettino coronavirus della regione, aggiornato ovviamente alla data odierna, martedì 21 dicembre 2021. Appuntamento quindi al tardo pomeriggio, quando faremo il punto sulla pandemia di covid, che nell’ultimo mese è tornata decisamente a farsi sentire, riportando verso l’alto tutti i principali indicatori. Il bollettino di ieri ha confermato per l’ennesima volta la tendenza, visto che i contagi emersi sono stati in totale 2.576 su 56.968 tamponi processati, per un tasso di positività pari al 4.5 per cento.

Bollettino vaccini covid oggi 21 dicembre/ 106 milioni di dosi somministrate

Continuano a crescere nel contempo anche i posti letto occupati dai malati covid, e ad oggi nei nosocomi lombardi vi sono 163 ricoverati in terapia intensiva, e altri 1.257 in area medica, per un incremento rispettivamente pari al 3 e 32. Infine uno sguardo al numero di decessi per covid, in totale 40 e ai casi emersi a Milano e provincia, leggasi 1.045.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 21 dicembre/ +30% di casi in una settimana

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 21 DICEMBRE: NUOVO CASO OMICRON A MILANO

Continua quindi l’ascesa dei casi di coronavirus in Lombardia, e nel contempo monta la preoccupazione legata alla variante Omicron, l’ultima modifica del ceppo originario di Wuhan, scoperta un mese fa in Sud Africa ma già in Europa e negli Stati Uniti da giorni. Come riferito dai colleghi di SkyTg24 nella giornata di ieri, i due casi di positività alla variante Omicron, recentemente scoperti nella regione Friuli Venezia Giulia, riguardano un ragazzo di Cormons, in provincia di Gorizia, che era tornato recentemente a casa dopo un viaggio di lavoro a Milano.

SCENARIO OMICRON/ “Contagi +4% al giorno, ma non è tutta colpa della variante”

L’altro contagiato è invece una ragazza residente in quel di Ronchi dei Legionari che era appena rientrata in Italia dopo una missione umanitaria in Ghana. La giovane si sarebbe sottoposta ad un tampone prima di rientrare a casa, e questo avrebbe dato inizialmente esito negativo. La regione Lombardia si conferma quella con più casi di Omicron in Italia, come del resto era presumibile vista la sua vastità e la sua grande popolazione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA